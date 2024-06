Pirc Musarjeva še ta mesec v Ukrajino

Osnutek skupne izjave mirovne konference o Ukrajini, ki se danes nadaljuje v švicarskem letovišču Bürgenstock, med drugim omenja nedopustnost uporabe jedrskega orožja in izkoriščanja prehranske varnosti v vojne namene ter predvideva izmenjavo vojnih ujetnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Naredili smo majhen korak v pravo smer«

Na konferenci, ki se bo končala danes, sodeluje tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. V prvem delu današnjega programa je bila ena izmed govork na delovnem omizju o humanitarnih vidikih, nastopila je tudi na delovnem plenarnem zasedanju ter se udeležila zaključnega plenarnega zasedanja, na katerem se pričakuje sprejetje skupne izjave.

Predsednica je v nastopu na omizju o humanitarnih vidikih posebej izpostavila skrb za otroke, ki so med najbolj ranljivimi v vojni.

Slovenija aktivno podpira tudi duševno zdravje in psihosocialno oskrbo otrok in njihovih družin v Ukrajini.

»Tu smo zato, da spremenimo življenje ljudi, katerih vsakdanje življenje in usode so odvisne od naše sposobnosti, da živimo za prihodnost in ne za preteklost. V teh dveh dneh smo naredili majhen korak v pravo smer. Pred nami je še dolga pot, vendar nimamo izbire. Če mednarodna skupnost resnično verjame v svetost življenja in človekovo dostojanstvo, bomo vztrajali in na koncu zmagali.« S to mislijo pa je slovenska predsednica zaključila svoj nastop na delovnem plenarnem zasedanju.