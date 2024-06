Vsega je konec v 48 urah: širi se bolezen, ki razjeda mišice

Bakterija streptokok A, ki lahko povzroči propadanje mišic in mehkih tkiv, se širi po Japonski. Od začetka leta so v državi zabeležili 977 primerov sindroma streptokoknega toksičnega šoka (STŠ), kar je preseglo lansko številko okoli 940 primerov.

Najbolj prizadeto je bilo mestno prebivalstvo v Tokiu

Ta sindrom je posledica nenavadnega obnašanja sicer pogoste bakterije, ki latentno okuži pet do 20 odstotkov odrasle populacije in ne kaže nobenih simptomov. Okužba s to bakterijo pa lahko napreduje v številne bolezni, od škrlatinke do pljučnice. V nekaterih primerih lahko bakterije postanejo invazivne in dosežejo mišice in mehko tkivo skozi rane in ureznine, ki se nato začnejo razjedati.

Vse je končano v 48 urah

Stanje se začne s povišano telesno temperaturo in bolečinami v mišicah, ki jim sledi nizek krvni tlak, odpoved organov in septični šok. Stanje je lahko usodno, če oseba ni pravočasno zdravljena z antibiotiki.

Večina okuženih je starejših od 30 let, umrljivost pa ostaja okoli 30-odstotna, navaja Telegraph. Britanski znanstvenik in epidemiolog Jon Cohen je pojasnil, da ni nenavadno videti takšne skoke v številu primerov: »Razlaga je lahko nov bakterijski sev, vendar pogosto ne moremo z gotovostjo reči, kaj je vzrok razen lokalne okužbe.«

Svetovna zdravstvena organizacija je opozorilo izdala pred dvema letoma, potem ko se je povečalo število okužb v Veliki Britaniji, Franciji, na Irskem, Nizozemskem in Švedskem. Takrat je bilo med okuženimi največ otrok.