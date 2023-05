So Srbi našli način, da 13-letni morilec ne stopi na prostost?

Po tragediji na beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar so Srbi v pričakovanju novic, kaj se bo zgodilo 13-letnim morilcem Kosto K. Glede na to, da še ni dopolnil 14 let, se javnost sprašuje, ali bo izpuščen na prostost in ali ima država kakšen instrument, da ga kaznuje.

13-letni morilec je ubil eno odraslo osebo in devet otrok. Ker gre po zakonski opredelitvi še vedno za otroka, ni odgovoren za zločin. Čeprav je zagrešil enega najhujših zločinov, Blic danes poroča, da mu ne grozi zaporna kazen, niti ne o nastanitvah v kakšni izmed kazensko-popravnih ustanov. Če bi se tragedija zgodila nekaj mesecev kasneje, ko bi Kosta že dopolnil 14 let, bi bila situacija povsem drugačna.

Kaj se bo zgodilo sedaj? Tako zaposleni, učenci in starši se bojijo, da bo deček odkorakal na svobodo. »Strokovnjaki, psihiatri in psihologi, analizirajo strukturo njegove osebnosti, njegov psihološki profil in to je zagotovo postopek, ki bo trajal več tednov, morda celo mesecev,« je dejala nevropsihiatrinja Slavica Đukić Dejanović.

Nevaren za druge

Če bi se ugotovilo, da je strašljivo dejanje posledica mentalne bolezni, bi lahko sledilo obvezno zdravljenje. Zdravljenje v ustanovi zaprtega tipa bi lahko trajalo določeno obdobje. A tudi tukaj so zakonsko nekoliko omejeni, saj bi za bolnišnično zdravljenje na psihiatričnem oddelku potrebovali dovoljenje zakonskega zastopnika. Edini način, da ga zadržijo, je, da ocenijo, da je nevaren zase ali da predstavlja nevarnost drugim.

Nevropsihiatrinja Slavica Đukić Dejanović pa ocenjuje, da ima država v rokah instrumente, s katerimi lahko presodi, da je v interesu države in za varnost ljudi, otrok, ki bi lahko bili žrtve, mladoletne osebe.

Po zločinu v beograjski šoli pa so se pojavili tudi pozivi, naj se meja za odgovornost s 14 let spusti na 12 let. To sicer v primeru 13-letnika ne bi spremenilo nič, bi pa veljalo za vse prihodnje zločine. V Veliki Britaniji velja, da lahko sodijo otrokom, ki so starejši od 10. let, na Škotskem je meja postavljena pri 12. letih.