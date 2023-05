»Množični morilci so preračunljivi narcisi. Psihološka profila Koste in Uroša sta enaka«

Morilca Kosta K. (13) in Uroš Blažić (20), ki sta v osnovni šoli Vladislav Ribnikar na Vračarju in v vaseh pri Mladenovcu pobila 17 mladih in ranila 20 ljudi, nista bila duševno bolna in sta bila prisebna, ko sta se lotila krvavega strelskega pohoda, piše Informer.

Po mnenju strokovnjakov gre za preračunljiva in prebrisana narcisa, ki sta pod vplivom svojih družin menila, da sta boljša in vrednejša od drugih, zaradi česar jima življenja drugih ljudi niso bila pomembna.

Narcistična travma

Srbski profesor Radoslav Svičević, psiholog in magister socialne medicine, ki je delal kot pomočnik predstojnika na Psihiatrični kliniki Vojaškomedicinske akademije (VMA), poudarja, da sta tako Kosta kot Uroš narcisoidni osebnosti in da je povod za zločin pri obeh »narcisistična travma«.

»Za oba poboja je razlago mogoče najti v specifičnih osebnostnih profilih, posredno ob delovanju družine, šole in širših družbenih dejavnikov. Ko gre za Kosto, je nastal človek, ki je v bistvu po karakternih lastnostih narcistična osebnost, preobčutljiva, maščevalna in nagnjena k agresivnim reakcijam. Takšna osebnost je v osnovi nestabilna, zlahka »se zlomi« na kakšne žalitve ali življenjske neuspehe. Če se je hvalil s tem, da je v vsem najboljši, v nekem trenutku pa se je izkazalo, da je v nečem slabši od drugih, je v njem sproži narcisoidno travmo,« ugotavlja sogovornik za Informer in dodaja:

»Kosta ni shizofrena oseba, ampak je maksimalno preračunljiv. Narcističnega osebnostnega profila ne moremo uvrstiti med resne patologije, ampak kot posebno značajsko potezo, ki lahko sčasoma vodi v shizoidne osebnostne poteze. Temu pritrjuje dejstvo, da je nekoč pred zločinom eno osebo prečrtal s seznama usmrtitev. S tem je pokazal, kako razmišlja in kakšne namene ima. Vse, kar je počel, je počel z nadzorom zavesti in razuma. Ta odločitev ni prišla bliskovito, z zmanjšano mero razumnosti.«

Doktor Svičević poudarja, da ima narcistična travna v sebi osnovo, to je vpliv okolice, ko se nekdo preveč favorizira, da je v vsem »naj, naj«.

»Fant je zaljubljen vase, kar pomeni lahkotno krhkost osebnosti v nekaterih provokativnih situacijah, ki jih je travmatično doživljal,« je pojasnil Svičević.

Podobni osebnosti profil ima tudi Uroš

Sogovornik poudarja, da ima podoben osebnostni profil Uroš Blažić, množični morilec iz Dubone pri Mladenovcu. »Tisti mladenič je poln samega sebe, veliko pozornosti je posvečal svojemu telesu. V okolju, v katerem je živel, je želel biti poseben. Vsekakor so ga starši preveč ščitili. Živel je svoje življenje, hotel uresničiti nekatere želje, ki niso bile v skladu z njegovimi realnimi zmožnostmi. Potrebo po opozarjanju nase ponazarja posnetek z družbenih omrežij, v katerem se Blažić kopa v hladni vodi, s snegom, kjer poudarja, da je njegov vzornik nekdanji kaznjenec Kristijan Golubović,« je poudaril dr. Svičević.

Brez občutka empatije

Vir Informerja, ki je dobro seznanjen z vsemi podrobnostmi poboja na Vračarju ter v vaseh Dubona in Malo Orašje, se strinja z dr. Svičevićem, da sta Kosta in Uroš narcisoidni osebnosti, ki sta se imela za »najboljša in najpametnejša«.

»V preiskavi je Blažić podrobno govoril o svojem otroštvu in o svojem odnosu s prebivalci vasi Mladenovac, kjer je zagrešil poboj. Rodil se je na Zvezdari, v središču Beograda, kjer je preživel otroštvo, zaradi družinskih razlogov pa se je najprej preselil v Mirijevo, kjer je s starši in bratom živel kot najemnik, nato pa so se preselili v Dubono. Blažić je menil, da je veliko pomembnejši in pomembnejši od prebivalcev te vasi, saj se je imel za nadrejenega, ker je »otrok z asfalta«. Ponosen je bil, da je menda »mestni otrok« in se hvalil s poznanstvom s tekmovalko resničnostnega šova. Mislil je, da so vsi v vasi ljubosumni nanj, in to je med zaslišanjem večkrat ponovil – je povedal naš vir.

Sogovornik ugotavlja, da je mali Kosta K. podobne lastnosti kazal med zaslišanjem na policiji in pred psihologi na psihiatrični kliniki, kamor so ga namestili po aretaciji.

»Kosta nima prav nobene empatije do svojih žrtev, pomorjenih sošolcev, kar je pokazal, ko je večkrat ponovil, da bo enkrat končal masaker in da bo pobil vse otroke s seznama, ki mu jih ni uspelo likvidirati. Je hiperinteligenten, a hkrati prepričan, da je v vsem najboljši, da so vsi drugi manj vredni in mu življenja drugih ljudi sploh niso pomembna. Samo sprašuje, kdaj ga bodo zdravniki spustili domov, da dokonča začeto 'delo',« je razkril vir za Informer.