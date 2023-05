Družina mladega morilca odhaja iz Srbije? Fant bi ostal sam v psihiatrični kliniki

Družina Koste K. (13), ki je 3. maja pobil osem otrok in varnostnika na OŠ Vladislava Ribnikarja v Beogradu se bo zaradi varnosti najverjetneje preselila v tujino. Srbijo bi lahko najprej zapustili Kostina mama Miljana in njena desetletna sestra, pozneje pa bi se jima lahko pridružil oče, ko bo izpuščen iz zapora.

Psihologi in kriminalisti menijo, da je to najboljša rešitev za to družino, še posebej za Kostino sestro.

Kostini starši so po krvavem zločinu, ki ga je zagrešil njun sin, prejeli na stotine groženj. Oče Vladimir, ugledni radiolog, je trenutno v priporu, ker je Kosta s streljanjem zagrešil masaker. Mama je po neuradnih informacijah medija Republika vzela neplačani dopust na biološki fakulteti, kjer je zaposlena, in je s svojo hčerko nekje v Srbiji. Kostina mlajša sestra, ki je tako kot brat obiskovala OŠ Vladimirja Ribnikarja in trenutno obiskuje četrti razred, se na to šolo zagotovo ne bo vrnila.

Milan Kostić, psiholog in sodni izvedenec, meni, da je Kostina mlajša sestra tudi žrtev svojega brata, saj bo vse življenje trpela posledice njegovega zločina.

»Deklica ni naredila ničesar, a bo zaznamovana in stigmatizirana do konca življenja. Ocenjevala jo bo okolica in mislim, da jo je treba čim bolj zaščititi. Tovrstne situacije pri nas sicer niso pogoste, vendar je pomembno, da materi pojasnijo, kako zapletena je situacija zanju in da je morda najboljša rešitev, da zapustita državo. Mislim, da je ločitev od Koste v tem primeru nujna. Mati bi morala razumeti, da ima poleg sina še hčerko in da mora nekaj storiti, da jo zaščiti,« pravi Kostić in dodaja:

»Kostovi družini se ne sme vsiliti rešitev, ampak se morata s to rešitvijo strinjati njegova mama in sestra ali pa jima ponuditi alternativo. Deklica je premlada, da bi sama predlagala rešitev, vendar ji moramo vseeno prisluhniti in izvedeti, kaj si o vsem tem misli in kaj meno o dejanju svojega brata.

»Najbolje, da spremenita priimek«

Dobrivoje Radovanović, kriminolog, poudarja, da je Kosta z masakrom brez primere uničil številna življenja in družine. »Vse je uničeno, tako njegovo življenje kot življenja vseh družin, ki jih je s svojim dejanjem zagrenil. Uničil je tudi življenja svoje matere, očeta in sestre. Njegova družina bo dolga leta trpela strašne posledice, saj je kaj takega težko pozabiti,« je za Republiko dejal Radovanović.

Sogovornik ugotavlja, da bosta mati in oče posledice čutila vse življenje, sestra pa morda zaradi svoje mladosti ne. »Ko bo odrasla, se bo sestra morda kdaj distancirala od tega zločina, ampak ... Sedaj je edina rešitev zamenjava okolja. Najbolj uporabna stvar je sprememba priimka, vendar mi postopek ni znan. Seveda imata Kostina mama in sestra možnost, da ne spremenita ničesar, a potem bosta trpeli posledice. Če se bodo odločili zapustiti državo, bodo verjetno pod stalnim nadzorom varnostnih služb države, v katero se preselijo,« poudarja Radovanović.

Banjac: V Srbiji zanje ni življenja

Bora Banjac, nekdanji načelnik Uprave za boj proti organiziranemu kriminalu, meni, da je morda najboljša rešitev za Kostino družino selitev v daljno državo.

»Kaj se da narediti z njimi, mislim na sestro in mamo? V Beogradu zanju ni življenja, niti v Srbiji. Mislim, da ne bi mogli živeti v nobeni državi regije, ker bi se prej ali slej vedelo, kdo so. Mogoče bi morali iti čez ocean, nekam dovolj daleč. Če ostanejo tukaj, je njihova edina rešitev sprememba identitete, vprašanje pa je, ali jim bo to uspelo,« meni pravi Banjac.