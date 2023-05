To se v zaporu dogaja z očetom 13-letnega strelca iz Beograda

Nekateri srbski mediji so poročali, da naj bi oče dečka, ki je zagrešil masaker v osnovni šoli v Beogradu, v svoji zaporniški celici z glavo udarjal ob steno in se hudo poškodoval. Šlo naj bi za dejanje samomora, a so to iz tamkajšnje Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ostro zavrnili.

Oče dečka Koste je v priporu vse od 5. maja po odločitvi višjega sodišča za kaznivo dejanje - hudo dejanje zoper splošno varnost. Zločin se je zgodil 3. maja, ko je deček iz očetovega sefa, ki se je nahajal v družinskem stanovanju, vzel pištoli. Tistega krvavega jutra je fant pobil devet ljudi, od tega osem otrok, sedem ljudi pa je bilo ranjenih.

Iz zapora, kjer je oče, so sporočili, da zapornik ni v ničemer kršil pravil hišnega reda, ki veljajo za vse osebe v priporu, niti ni kakorkoli ogrožal svojega življenja ali življenja druge osebe.

»Z izmišljevanjem dogodka, ki se ni zgodil, se javnost dodatno vznemirja in zavaja s številnimi dezinformacijami, ki so žal našle svoje mesto v medijih po tragičnem dogodku, ki se je zgodil 3. maja v Osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu,« so še sporočili.