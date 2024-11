Primeri, ki vas bodo pretresli: ko nasilje nad ženskami postane vsakdan

Ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami mnogi opozarjajo, da je v svetu žrtev nasilja vsaka tretja ženska. Za ženske in deklice v območjih konfliktov ali humanitarnih kriz je tovrstno tveganje še večje.

Pripravili smo pregled nekaterih primerov nasilja nad ženskami iz Slovenije in Evrope, ki ponazarjajo, da je tovrstno nasilje še vedno pereč problem.

Femicid je izraz, ki označuje umor ženske zaradi njenega spola.

Pri Slovenskih novicah smo letos poročali o mnogih incidentih in napadih na ženske, najodmevnejši v tem letu je nedvomno primer Gisele Pelicot iz Francije, ki jo je mož skoraj desetletje omamljal in organiziral njena množična posilstva.

Novembra smo pisali o grozljivem umoru 33-letne matere treh otrok, ki jo je mrtvo in v luži krvi v petek zjutraj v gosti megli na parkirišču našel zaposleni na letališču Jožeta Pučnika. Ubil jo je njen mož, po umoru je odšel v službo.

V soboto, 19. 10., ob 14.25 je policiste poklical nekdo, ki je bil priča incidentu, ko je v Piranu na pomolu moški pretepal žensko.

Septembra smo pisali, da je svojo ukrajinsko partnerico pretepal 25-letni Kosovar Karanfil Xhabale, ki živi v Ljubljani. Na Hrvaškem naj bi se zagovarjal celo zaradi poskusa umora. Lani naj bi se nadnjo spravil v sobi portoroškega hotela – tega ni storil prvič.

Ženska naj bi med ovadbo navedla, da jo je med oktobrom 2022 in majem 2023 duševno in telesno trpinčil, jo zmerjal, da je debilka in mutava, da je smrdljiva kurba in prešuštnica, jo pretepal in boksal, davil s pasom (v enem primeru celo tako grobo, da naj bi izgubila zavest), ko je gola ležala pred njim, naj bi po njej tolkel s steklenico vina in pendrekom.

Prav tako septembra je iz Zagreba prišla novica, da so našli truplo ženske, ki jo je do smrti ustrelil njen partner, nato pa sodil še sebi. To je 71-letnik storil na hodniku stavbe, nesrečna 60-letnica je na kraju samem umrla.

Nasilni tako bogati kot revni, Slovenci in tujci

Avgusta smo pisali, da naj bi znan slovenski podjetnik J. D. svoji partnerici grozil, da jo bo pri 200 kilometrih na uro vrgel iz avta. Nenehno ponižana mati dveh otrok naj bi se ob možu počutila kot sužnja.

Zanj naj bi bila le govno, kreten, govedo, seveda je bila tudi tako »glupa, da bi se še kamen razjokal«. Tožilstvo v obtožbi kar ni nehalo naštevati, kaj vse naj bi J. D. počel z njo; celo telefon, vroč likalnik, težko vazo ali pepelnik naj bi znal z vso silo zalučati vanjo.

Avgusta je v Bosni Nermin Sulejmanović med prenosom v živo na instagramu ubil svojo ženo. Poleg nje je ubil še dva človeka, očeta in sina, ter ranil še tri, po več urah bega pa naredil samomor.

V torek, 9. julija, so bili policisti PP Trebnje obveščeni, da je na območju Trebnjega poškodovana ženska. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so jo oskrbeli več poškodb. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je 21-letni nasilnež dlje izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerico in jo že v preteklosti poškodoval.

Če se soočate z nasiljem v kakršni koli obliki, se lahko obrnete na katero od spodnjih institucij. Policija : Klic na 113 (za neposredno ogroženost).

: Klic na 113 (za neposredno ogroženost). Centri za socialno delo (CSD): Nudijo svetovanje in pomoč.

(CSD): Nudijo svetovanje in pomoč. Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: Brezplačna linija 080 11 55 (24/7).

telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: Brezplačna linija 080 11 55 (24/7). Zavod Emma : Psihosocialna podpora in svetovanje.

: Psihosocialna podpora in svetovanje. Varne hiše in krizni centri: Zagotavljajo začasno varno nastanitev.

Še nekaj dni pred tem je tragičen konec doživela ženska z Viča, ki jo je umoril njen partner. »Osumljeni 46-letni moški je z ostrim predmetom tako hudo poškodoval 44-letnico, da je ta zaradi poškodb na kraju dogodka umrla,« je za Slovenske novice povedal Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave.

Povprečno 140 žensk ali deklet vsak dan ubije nekdo iz njihove lastne družine. FOTO: Getty Images/istockphoto

Žrtve dolgotrajnega nasilja

Junija smo pisali o 47-letni Ireni Tihec, ki je 15. aprila 2022 na domu v Brunšviku usodno zabodla svojega moža Aleša. Irena naj bi bila žrtev dlje trajajočega družinskega nasilja, na usodni dan pa naj bi jo začel maltretirati že v mestu. Na poti domov naj bi avto ustavil na letališču in jo pretepel pred pričami, pretepanje pa nadaljeval še na domačem dvorišču, kjer je posredoval sosed.

Manj kot 40 odstotkov žensk, ki doživljajo nasilje, poišče kakršno koli pomoč.

Na policijo se obrne manj kot 10 odstotkov tistih, ki so iskale pomoč, navaja UN Women.

Podobno se je pred možem ubranila 33-letna Anja Repnik Berša, obtožena njegovega uboja, ki pravi, da je tisti večer »branila sebe in otroka«. Po navedbah tožilke ga je 29. maja 2022 zaradi psihičnega in fizičnega nasilja zabodla z nožem v prsni koš.

Februarja je v BiH policist Elvis Ćustendil z več streli iz službene pištole ustrelil Amro Kahrimanović, ta je umrla na kraju samem. Ta naj bi goste prosila, naj plačajo popito in naj odidejo, a je Ćustendil, ki je bil pogost gost tega lokala, to zavrnil. Sledil je prepir, v katerem jo je 15-krat ustrelil.

