Saša Pavček muzeju podarila očetovo dediščino (Suzy)

Na prvi pomladni dan je bilo v Mirni Peči zelo slovesno. V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka so postavili stalno razstavo o bogatem življenju, predvsem pa ustvarjanju enega največjih slovenskih pesnikov. Zbirka je v dogovoru s Pavčkovo družino začela nastajati leta 2019 in vključuje že 3505 eksponatov: pesnikove osebne predmete, knjige iz njegove osebne knjižnice, različna umetniška dela, časopisne članke, filme.

Saša Pavček je muzeju podarila veliko gradiva svojega očeta Toneta.

Prvi del razstave prikazuje Pavčkovo življenje od rojstva do smrti in se konča s prikazom ustvarjanja njegovih otrok, Marka in Saše, osrednji del je namenjen pesnikovemu ustvarjanju. Na razstavi je prikazana njegova delovna soba s pisalno mizo, kavčem in stotinami knjig. Posebnost je interaktivna predstavitev Jurija Murija, najbolj znanega pesnikovega dela za otroke. Odprtja se je udeležila tudi pesnikova hči in povedala, da je bila močno vpeta v nastajanje razstave. Najprej je bilo treba oddati vse predmete, sodelovala je tudi pri popisu.

»Ko pogledujem tole razstavo, lahko rečem, da sem pretresena in ganjena. A bom enkrat prišla sama in si jo v miru ogledala. Razstava je resnično bogata in kakovostna,« je povedala igralka.