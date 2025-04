Po 24 urah našli pogrešanega 12-letnika (FOTO)

V Srbiji so po 24 urah iskanja našli pogrešanega 12-letnika, učenca šestega razreda iz Zemun Polja. Kot poroča Kurir, je njegov oče dejal, da je pri zavesti in v dobrem stanju.

Dečka je iskalo večje število ljudi. Ministrstvo za notranje zadeve je dopoldne potrdilo, da so njihove ekipe ves čas na terenu. Po besedah njegovega dedka so za šolo našli njegov nahrbtnik, pulover in kos kruha, kar vzbuja sum, da je pobeg načrtoval.

Dvanajstletnik je bil po neuradnih informacijah najverjetneje najden malo po 13. uri, domnevno s pomočjo nadzornih kamer na stanovanjskih blokih in zasebnih hišah v tem beograjskem naselju.