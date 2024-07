Na območju Trebnjega pretepal nekdanjo partnerko, policisti so ga vklenili

V torek so bili policisti PP Trebnje obveščeni, da je na območju Trebnjega poškodovana ženska. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli več poškodb.

Policisti so z intenzivno preiskavo ugotovili, da je žrtev pretepel nekdanji partner in se nato odpeljal z osebnim avtomobilom.

Osumljenca so izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost drog.

Kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli avtomobil.

V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je 21-letni nasilnež dalj časa izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerko in jo že v preteklosti poškodoval.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in lahke telesne poškodbe so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor.