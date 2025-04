Ste vedeli, da je ta znana Slovenka poročena z britanskim zvezdnikom? (VIDEO)

V novem podkastu One plus sta bili gostji stilistka Metka Albreht in Nataša Rhind-Tutt, ki ni le priznana vizažistka, tako kot jo navadno odpišejo v člankih. Je mojstrica joge, lastnica in ustanoviteljica studia Nataraja, enega izmed najpriljubljenejših jogističnih kotičkov v prestolnici, in ženska, željna novega znanja, novih načinov in novih pristopov. Nekdanja plesalka, ki je svojo plesno kariero postopoma zamenjala z jogo. Pravi, da je joga v njeno življenje prišla spontano in naravno okoli 20. leta.

Sprva jo je vadila doma po preprosti knjigi, ki ji je še danes ljuba. Ko je ugotovila, da ples ne bo njena dolgoročna kariera, se je popolnoma posvetila jogi. Joga ji ponuja podobne občutke kot ples: odmik, samoto, glasbo in gibanje. Poleg tega ji omogoča, da pomaga drugim, kar ji daje dodano vrednost in smisel.

Poleg vsega naštetega pa je Nataša tudi mama in žena. Njen mož je britanski filmski igralec Juliana Rhind-Tutt, ki se lahko pohvali z vlogami v filmih Lucy, James Bond, Lara Croft: Tomb Raider in romantičnem Nothing Hillu. Razpet med Londonom in Ljubljano uspešno usklajuje kariero in družinsko življenje. »Se mi zdi, da smo tukaj le majčkeno bolj zadržani v Sloveniji kakor v Angliji, ker vem pa, da ga spoznajo, da izrečejo,« je razkrila v pogovoru razkrila njegova žena. Skromni zvezdnik skuša izbirati vloge čim bolj raznoliko in želi v njih predvsem uživati, do svojega dela pa je objektivno kritičen.

