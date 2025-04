Mama svoja otroka našla mrtva, obdukcija razkrila nekaj nepredstavljivega

Januarja 2024 se je 10-letni Gaige ponoči pridružil svoji 14-letni sestri Skylar v njeni sobi. Naslednjega dne ju je mati, Kate Jones, našla brez znakov življenja. Oba otroka sta umrla zaradi nenamernega predoziranja s fentanilom, smrtonosnim sintetičnim opioidom, katerega izvor v tem primeru še vedno ni pojasnjen. Policijska preiskava je v teku, doslej pa še nihče ni bil obtožen.

Kate, mati treh otrok in poklicna voznica tovornjaka, je sprva mislila, da njena otroka še spita. Ko ji je hčerka Allyson sporočila, da se sestra in brat ne odzivata, se je nemudoma vrnila domov in takoj videla, da je situacija resna.

Oživljali so ju neuspešno

Babica Kathy pripoveduje, da so reševalci na kraju neuspešno poskušali oživljati oba otroka. Pri Skylar so že takoj slutili, da možnosti za preživetje ni, pri Gaigeu pa so kljub vsemu poskušali.

Obdukcija je pokazala, da sta otroka umrla zaradi prevelikega odmerka fentanila, opioida, veliko močnejšega od heroina. V bližini Skylar so našli majhno prazno plastično vrečko. Družina domneva, da bi snov lahko dobila od sošolca, a tega ni mogoče potrditi.

Kate je povedala, da jo je Skylar teden dni pred smrtjo spraševala o fentanilu, ko so o tej temi govorili pri pouku. »Skylar je bila moja najboljša prijateljica, zaradi nje sem postala prava mama,« pravi s strtim srcem. »In Gaige je bil moj mali sinček.«

Družina doživela še eno izgubo

Le deset mesecev po smrti otrok je umrl tudi dečkov biološki oče, ki se je boril z depresijo po tragičnem dogodku. Kate je povedala, da je v času smrti ravno okreval od odvisnosti.

Kate se trenutno zdravi zaradi duševnih težav in ne živi z družino, a vsak dan je v stiku s hčerko Allyson, ki je zdaj stara 13 let. Zanjo zdaj skrbita stara starša, Kathy in njen mož.

»To se lahko zgodi komurkoli. Tudi če je tvoj otrok odličen učenec, športnik, pridna punca – nikoli ne veš, kaj bo jutri,« je še sporočila nesrečna mati.