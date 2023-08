»Dojenček v mlaki krvi, mama neprepoznavna«: po grozljivem zločinu pretresljiva objava sestre umorjene (VIDEO)

V Gradačcu v Bosni in Hercegovi se je danes začelo tridnevno žalovanje po krvavem napadu fitnes trenerja in bodibilderja Nermina Sulejmanovića, ki je brutalno ubil svojo partnerko in vse skupaj prenašal v živo. Poleg nje je ubil še dva človeka, očeta in sina, ter ranil še tri, po več urah bega pa naredil samomor.

Sulejmanović je bil večkrat obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj, pred približno 15 leti pa tudi zaradi poskusa umora.

Pred le tremi dnevi ga je Nizama Hećimović prijavila zaradi nasilja. Zadnje dni se je skrivala pri družini, po poročanju bosanskih medijev pa jo je tam našel Sulejmanović in jo ugrabil. Nato jo je odpeljal v kočo, kjer jo je surovo pretepel in nato ubil, vse skupaj pa je v živo prenašal na Instagramu.

Lastnik fitnesa Emir Džinović iz Gradačca, kjer je Nermin Sulejmanović delal kot trener, je bil včeraj na kraju zločina in je po umoru Nizame Hećimović rešil devetmesečnega otroka.

»Da, rešil sem dojenčka, v mlaki krvi je bil na tleh. Prizor je bil grozljiv. Pretepel je nesrečno žensko, bila je neprepoznavna. Poznala sva se že dolgo, delal je zame, nikoli ni bilo nobenih težav. Ne vem, kako je prišlo do tega,« je dejal Džinović.

Protest zaradi zločina

Zaradi brutalnega zločina je za danes ob 12. uri napovedan protest v Gradačcu. »Vabimo sodržavljane, da ob 12. uri pridejo na Trg Alije Izetbegovića in se pridružijo našemu spontanemu druženju z namenom obsodbe vsake oblike nasilja,« je včeraj sporočila Nerma Šarić.

Po grozljivem umoru se je oglasila tudi sestra umorjene Nizame Hećimović. Ob skupni sliki na družbenih omrežjih je zapisala: »Draga moja lepa, še vedno ne morem verjeti, da se to lahko zgodi. Tvoja sestra te ima najraje,« je E. G. zapisala na Facebooku.