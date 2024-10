33-letna Anja, obtožena uboja partnerja: »Tisti večer sem branila sebe in otroka«

Anja Repnik Berša, obtožena za uboj moža maja 2022 v Mariboru, je na današnjem predobravnavnem naroku na mariborskem sodišču zanikala očitano krivdo.

Kot je dejala, partnerja ni nikoli nameravala ubiti. »Tisti večer sem branila sebe in otroka,« je povedala. Po ocenah njenega zagovornika bi ji lahko očitali kvečjemu uboj na mah ali težke telesne poškodbe.

Obtožnica takrat 31-letno žensko bremeni, da naj bi se znesla nad pet let starejšim partnerjem. Po navedbah okrožne državne tožilke Nevenke Berdnik ga je 29. maja 2022 okoli 22. ure v pritličju stanovanjske hiše na Valvasorjevi ulici zaradi psihičnega in fizičnega nasilja zabodla z nožem v prsni koš.

Nato se je on z avtomobilom odpeljal v smeri proti kliničnemu centru, a je na poti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo in tovorno vozilo, tam pa izkrvavel.

Verjela je, da se bo spremenil

Tožilstvo obtoženi očita kaznivo dejanje uboja, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora. Predloga kazni za primer priznanja krivde tožilka ni podala, saj obtožena po besedah zagovornika Mihe Žinkoviča izpodbija vse očitke.

»Kljub temu, kar mi je delal, sem ga imela rada in sem verjela, da se bo spremenil, kot je obljubljal,« je ob koncu predobravnavnega naroka povedala obtožena, ki se brani s prostosti. Dodala je, da se zadnjih trenutkov, ko je zgrabila nož, ne spominja, ker je bila v hudem stresu zaradi strahu zase, hčerko in še nerojenega otroka. Takrat je bila namreč visoko noseča.

Njen odvetnik je opozoril, da ni dokazov, da bi bilo dejanje storjeno z naklepom. »Glede na zbrane dokaze ni možno sklepati drugače, kot da ga je zabodla hipno, potem ko je bila ves dan maltretirana in ji je mož grozil s smrtjo, tudi smrtjo njunih otrok. Verjela je, da je pokojni sposoben te grožnje tudi uresničiti, in te domneve so potrdile tudi priče. Torej ne moremo govoriti o uboju, temveč kvečjemu o kaznivem dejanju uboja na mah ali težke telesne poškodbe,« je zatrdil.

Za uboj na mah je zagrožena kazen od enega do deset let zapora, za težke telesne poškodbe od šest mesecev do pet let zapora.

Organi je niso zaščitili

Obtožba po besedah Žinkoviča poskuša »minimizirati pekel, ki ga je skozi grožnje z odvzemom življenja njej in otrokom doživljala obtožena, s celodnevnim pretepanjem in maltretiranjem več mesecev«. Zgrožen je nad očitkom, da obtožena ni pobegnila pred možem. Kot je izpostavil odvetnik, se je pokojni odpravil spat k hčeri, saj se je zavedal, da tako žena ne bo ušla. Prav tako naj bi ji vzel telefon in ji tudi drugače onemogočal komunikacijo z drugimi ljudmi.

Odvetnik je še poudaril, da organi pregona obtožene prej že dvakrat niso uspeli zaščiti, zato je vprašanje, kam bi se sploh lahko učinkovito zatekla. Ženska sicer nikoli ni bila nasilna, pokojni pa je imel resne težave z alkoholom. »Tistega dne se je očitno izbiralo, koliko mrtvih bo in kdo bo žrtev. Ni dvoma, da je obdolženo na cedilu pustila tudi država, ki ni bila učinkovita pri zagotavljanju prepovedi približevanja. Če se takrat ne bi branila in po nesreči onesposobila partnerja, žal trajno, bi bila sama žrtev femicida,« je zatrdil odvetnik.

Sojenje se začne januarja

Tožilka je v izjavi za medije ob izhodu s sodišča pojasnila, da se je za kaznivo dejanje uboja odločila, ker je izvedenec pojasnil, »da je bil vbod sunkovit, močan, od zgoraj navzdol«. Obtožena je imela po njenih besedah štiri ure časa za pobeg.

»Pokojni ni vse te štiri ure spal s hčerko, bil je tudi v delavnici, ki je v sosednji stavbi, in v tem času bi lahko obdolžena zapustila kraj. Dvakrat mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja in kljub tem ukrepom je obdolžena partnerja spuščala k sebi v stanovanje,« je še povedala tožilka.

Začetek sojenja pred sodnim senatom je sodnica Nina Grdinić napovedala za 27. januar.