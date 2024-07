Morilca prijeli, nož iščejo tudi v smeteh: v parku se igrajo otroci, v bližini tekla kri (FOTO)

Včeraj dopoldne je v Parku Artura Toscaninija v ljubljanski četrti Vič – nedaleč od vrtca in praktično izza ovinka kopališča Kolezija – mrgolelo policistov, ki so preiskovali okolico; nekateri stanovalci so organom pregona kazali svoje smeti, v katerih so policisti iskali orodje oziroma orožje, ki je prejšnjo noč v parku vzelo življenje. Iskali so ga precej ur, a po naših neuradnih podatkih še niso bili uspešni. Kot iskanje šivanke v senu Popoldne je Toscaninijev park že kazal podobo, kot jo sicer ob toplih, sončnih dneh: predšolski otroci so se zabavali na igralih, njihovi starši so nemara ...