Pijani Ljubljančan na pomolu pretepal žensko

V soboto ob 14.25 je policiste poklical očividec in prijavil, da v Piranu na pomolu moški pretepa žensko.

»Občani so že sami zadržali moškega, ženska pa je pobegnila. Policisti so na kraju identificirali nasilnega 28-letnika iz Ljubljane, ki pa je poškodovan ležal na tleh, močno pod vplivom alkohola. Pred tem naj bi večkrat padel in se poškodoval,« so nam sporočili s PU Koper.

Policisti obravnavajo kaznivo dejanje nasilje v družini.