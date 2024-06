Maribor • Največ umorov oziroma ubojev se na Slovenskem zgodi v družinskem krogu, a le malo najhujših zločinov zagrešijo ženske. Skoraj vse, ki so bile denimo usodne za svoje partnerje, trdijo, da so bile žrtve njihovega nasilja in da so nož pograbile v strahu za svoje življenje, torej v samoobrambi. Tako naj bi v preiskavi govorila tudi ob zločinu 47-letna Irena Tihec, ki je 15. aprila 2022 na domu v Brunšviku usodno zabodla svojega moža Aleša. V priporu je preživela le kratek čas, zdaj pa je pravnomočno obtožena uboja. Otroka ostala brez očeta​ Da je obtožba, s katero ji tožilka Mateja Art...