Trebušna gripa na pohodu: dejansko število primerov je večje od poročanega

Zadnje dni je ponovno na pohodu skupina precej neprijetnih virusov, ki vas bodo prikovali v bližino straniščne školjke, sicer pa niso življenjsko ogrožajoči. Gre za noroviruse, ki se širijo izredno hitro, in le eno srečanje z okuženim bo dovolj, da se bodo v kopalnico za dan ali dva preselili vsi, ki so bili v njegovi neposredni bližini.

Zboli lahko vsak

Tako uspešno se širijo zato, ker je oseba kužna še več dni po tem, ko ne kaže več simptomov bolezni, običajno tri do pet dni po tem. »Na posvet pri zdravniku se zaradi noroviroze oglasi le manjši delež obolelih, večina ob težavah niti ne potrebuje pregleda v ambulanti, ker težave relativno hitro izzvenijo, zato predvidevamo, da je dejansko število noroviroz večje od poročanega,« so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kjer dodajajo, da lahko za norovirozo, bolezen poznamo tudi pod imenom trebušna gripa, zboli vsak, tudi, če je bolezen že prebolel, saj obstaja več različnih podtipov virusov, najbolj pa so zanjo dovzetni mlajši otroci, starejši odrasli in ljudje s kroničnimi boleznimi.

Letos so sicer največ primerov trebušne gripe po podatkih NIJZ zaznali v prvem tednu januarja, do zdaj pa so prejeli okrog 1209 prijav tovrstnih okužb.

Najpogostejši znaki okužbe so driska, bruhanje, slabost in želodčne bolečine, lahko tudi povišana telesna temperatura, glavobol in bolečine po celem telesu. »Bruhanje je pogosto prvi oziroma tudi vodilni znak bolezni. Driska je vodena in brez primesi krvi ali sluzi. Pri sicer zdravih osebah težave izzvenijo v 12 do 60 urah,« dodajajo na NIJZ, kjer svetujejo tudi, kako okužbo preprečiti.

Ostanite doma!

Bistvena je pravilna higiena rok, ki naj bo predvsem dosledna, tore po vsakem obisku stranišča, menjavi plenic, pred jedjo in pred pripravo hrane. Sadje in zelenjavo je treba pred zaužitjem tudi dobro oprati ali termično obdelati, površine, na katerih bi se lahko zadrževali virusi, pa razkužimo.

Bistveno je, da ljudje, ki imajo drisko in bruhajo, ostanejo doma, še posebej to velja za vrtčevske otroke, saj so ravno vrtci in šole tisti kraji, kjer se norovirusi najhitreje širijo, zbolimo pa lahko tudi ob obisku drugih območij, kjer se pojavlja večje število ljudi.

