Pijanega policista je pozvala, naj zapusti lokal. Ustrelil jo je v hrbet in vanjo izstrelil še 15 nabojev

V Tuzli se je v sredo zgodil nov grozljiv primer femicida v Bosni in Hercegovini. Pripadnik MUP TK Elvis Ćustendil je z več streli iz službene pištole ustrelil Amro Kahrimanović, ki je umrla na kraju.

Kmalu za tem je Ćustendil pobegnil, s hitrim posredovanjem specialne enote notranjega ministrstva pa so ga prijeli pred stavbo, v kateri je živel. Kot je potrdil vodja ministrstva za notranje zadeve TK Dževad Korman, je bil Ćustendil vinjen.

Družina umorjene je zanikala navedbe, da sta bila s Ćustendilom v kakršni koli zvezi, Amrin sin in brat pa sta dejala, da je bila »častna in poštena ženska v veri«.

Ćustendil usodne noči ni bil v službi. V lokal je prišel s prijatelji, s katerimi je popival. Uro pred umorom se je v lokalu zgodil incident, zaradi katerega je poklical policijo, ker je eden od njegovih 'kolegov', s katerim je sedel, motil javni red in mir.

Po besedah ​​prič je Kahrimanović od gostov zahtevala, naj zapustijo lokal. Prosila jih je, naj plačajo popito in naj odidejo, a je Ćustendil, ki je bil pogost gost tega lokala, to zavrnil. Po tem je med Amro in njim prišlo do prepira, zaradi česar je Ćustendil vzel pištolo in vanjo izstrelil več nabojev.

Ćustendilu so odredili pripor

Elvisu Ćustendilu, osumljenemu umora Amre Kahrimanović 7. februarja 2024, je vršilec dolžnosti tožilca kantonskega tožilstva odredil pripor, je potrdil Admir Arnautović.

Ćustendil je osumljen, da je, potem ko je Amra Kahrimanović, solastnica restavracije v nakupovalnem centru Sjenjak v Tuzli, okoli 21. ure prišla, da bi zaprla restavracijo in zapustila prostore, nenadoma vstal in ji sledil. Na hodniku centra je iz neposredne bližine iz službene pištole Uprave policije MUP TK, kjer je bil zaposlen v operativnem centru, na zahrbten način izstrelil en strel v Amrin hrbet, nato pa, ko je ležala na tleh, izstrelil še petnajst nabojev v različne dele njenega telesa in jo ubil.

Kmalu zatem so osumljenca prijeli pripadniki Podporne enote MUP-a TK pred stavbo, v kateri živi v Tuzli. Pripadniki Oddelka kriminalistične policije so opravili kriminalistično preiskavo, osumljenca pa so s poročilom o storjenem kaznivem dejanju predali državnemu tožilstvu, poroča 24sata.hr.