J. D. je bil kar znan slovenski podjetnik. Ne vemo, kako uspešen poslovnež je bil, toda njegovo firmo so pred leti omenjali v zvezi s prevodom ene največjih svetovnih knjižnih uspešnic. Z družino je živel v domovini in v eni od zahodnoevropskih držav. Žena, sin in hčerka naj bi molče prenašali njegovo trpinčenje, ki naj bi trajalo vse od leta 2004 do 2013. Naposled so za to izvedeli pristojni in ga obtožili dveh nasilnih kaznivih dejanj, toda J. D. si zdaj lahko oddahne; kazenskim sodnikom namreč ni preostalo drugega, kot da ugotovijo, da je po vsem tem času kazenski pregon proti njemu zastara...