Izpoved Slovenke, žrtve nasilja: »Tudi če ni zlomljenih rok in modric ... To ni vredno človeka.«

Ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so sočloveka ali javnost nagovorili številni politiki, aktivisti, institucije, pa tudi posamezniki.

V Varni hiši Gorenjske so ob tej priložnosti prav tako delili nekaj besed.

Dnevi boja proti nasilju se začnejo s 25. novembrom, ko obeležujemo svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, in se končajo z 10. decembrom, kar pomeni, da se zaključijo na svetovni dan človekovih pravic. Pomembno je, da imamo dokumente in zakone, ki ščitijo naše pravice, a še pomembnejše je, da jih lahko uresničujemo oz. živimo, so zapisali v objavi na Facebooku.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem pogumnim posameznicam, ki so izšle iz nasilja in s svojimi zgodbami opogumljajo ženske, ki še doživljajo nasilje. Sporočajo jim: »Zberite pogum, lahko vam uspe. Poiščite pomoč, saj boste same težko izšle iz situacije, kjer se vsak dan soočate s tem, da nimate dovolj moči in poguma, saj ima vedno nekdo večjo moč in nadzor nad vami.«

Delili so tudi video, v katerem je o svojem boju spregovorila žrtev nasilja, ki se ji je uspelo rešiti iz brezizhodne situacije.

»Jaz bi sporočila ženskam, ki doživljajo nasilje, pa tudi če je 'samo' psihično ali ekonomsko, tudi če ni zlomljenih rok in modric, naj se poberejo od tam. Ni treba, da to preživljajo. To ni vredno človeka.« »Če je uspelo meni, ki sem mislila, da je res popolnoma brezizhoden položaj, da tega nikoli ne bom zmogla, da ne morem in da je to nemogoče zame, potem mislim, da vsaki lahko uspe.« »Mislim, da je v Sloveniji ženska toliko zaščitena z institucijami, kot so varne hiše, krizni centri – ki te zaščitijo v krizi, ti ponudijo streho nad glavo, te usmerjajo ... Ostalo moraš sama.« »Ko dobiš moč, ko veš, da moraš, potem greš lahko naprej. Doma, ob nasilnežu, nikoli ne bo priložnosti. Kamor koli se umakneš, se zgodbe razpletejo. Tako, kot se je moja, se lahko še katera. Le pogumno.«

Žrtev vsaka 3. ženska

Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ob dnevu boja opozarja, da to ni priložnost za praznovanje, saj nasilje na podlagi spola ostaja ena globalno najbolj razširjenih zlorab ali kršitev človekovih pravic.

»V svetu je žrtev nasilja vsaka tretja ženska. Za ženske in deklice v območjih konfliktov ali humanitarnih kriz je tovrstno tveganje še večje,« izpostavlja.

»Nenehno prizadevanje za prepoznavanje, preprečevanje in odpravo nasilja nad ženskami je pomembno tako doma kot po svetu. Slovenija ostaja neomajna pri svoji zavezanosti zaščiti žensk in deklic po vsem svetu. Na tej poti bomo vztrajali,« zaključuje slovenska zunanja ministrica.

Nasilje, prisilne poroke in femicid

Med številnimi oblikami nasilja nad ženskami in deklicami izstopajo:

nasilje v partnerskem odnosu,

spolno nasilje,

femicid,

trgovina z ljudmi

škodljive prakse, kot je pohabljenje ženskih spolovil,

zgodnje ali prisilne poroke.

Posebno izstopajo najnovejši podatki OZN o femicidu, je zapisano v sporočilu za javnost, ki ga je poslalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

»Na dnevni ravni je po svetu zaradi svojega spola namerno umorjenih 140 žensk in deklic, skupno več kot 51.000 na leto. Storilci so večinoma njihovi partnerji ali bližnji sorodniki, kar kaže na to, da dom zanje predstavlja najbolj nevarno okolje. Visoko število femicidov predstavlja oster opomin, da se še naprej soočamo z globoko zakoreninjeno neenakostjo na podlagi spola,« so zapisali v sporočilu.

Varne hiše in zavodi

V Sloveniji imajo ženske, ki so žrtve nasilja, na voljo več organizacij in institucij, ki nudijo pomoč in podporo.

Policija : Klic na 113 (za neposredno ogroženost).

: Klic na 113 (za neposredno ogroženost). Centri za socialno delo (CSD): Nudijo svetovanje in pomoč.

(CSD): Nudijo svetovanje in pomoč. Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: Brezplačna linija 080 11 55 (24/7).

za ženske in otroke – žrtve nasilja: Brezplačna linija 080 11 55 (24/7). Zavod Emma : Psihosocialna podpora in svetovanje.

: Psihosocialna podpora in svetovanje. Varne hiše in krizni centri: Zagotavljajo začasno varno nastanitev.

