Kolesarska vročica: Novi paradni konj slovenskega turizma

Na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici, je v četrtek, 3. aprila, potekala športno-poslovna konferenca z naslovom Priložnosti kolesarskega turizma v Sloveniji, ki je privabila številne strokovnjake, predstavnike turistične in športne industrije ter druge navdušence nad razvojem kolesarskega turizma.

Dogodek je ponudil celovit pregled trendov v kolesarskem turizmu, tako na domačem kot mednarodnem trgu. Uvodne nagovore so podali Christian Poletti, podžupan Občine Piran, dr. Miha Lesjak, prodekan UP FTŠ Turistice, ter Ana Savšek iz Slovenske turistične organizacije.

Udeležence je prek video izjave pozdravila tudi Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem.

»Kolesarski turizem ni zgolj trend, ampak postaja vse pomembnejši steber turistične ponudbe po vsem svetu. S povezovanjem naravnih lepot, kulturne dediščine in športnih aktivnosti ponuja edinstveno izkušnjo tako rekreativnim kot zahtevnejšim kolesarjem. Poleg tega pa spodbuja trajnostno mobilnost, zmanjšuje okoljski vtis in prispeva k razvoju lokalnega gospodarstva,« je za uvod poudarila Kalinova.

Plenarni del je osvetlil ključne trende in priložnosti v kolesarskem turizmu. Tomaž Ambrožič iz podjetja Sport Media Focus je predstavil stanje in potencial Slovenije kot kolesarske destinacije, medtem ko je Agathe Daudibon iz največje evropske kolesarske organizacije European Cyclists’ Federation (prek video povezave iz Bruslja) predstavila širše evropske trende in poudarila pomen kolesarjenja kot zelene mobilnosti in nujnost prilagoditve vlakov za prevoz koles.

Okrogla miza o prihodnosti in možnostih za trajnostni razvoj kolesarskega turizma. FOTO: Ekaterina Zec Donetskaia

V osrednjem delu konference so bili predstavljeni izbrani primeri dobrih praks s področja kolesarskega turizma. Bogdan Fink, organizacijski direktor Dirke po Sloveniji, je poudaril, da ta dogodek postaja vse bolj pomembna kolesarsko-turistična prireditev, saj med prenosom v živo prikazuje lepote Slovenije v kar 130 državah in doseže približno 12 milijonov gledalcev.

Iz sosednjega Poreča se nam je pridružil Luka Mišović, ki je predstavil uspešen model sodelovanja med hotelsko verigo, lokalno turistično organizacijo in organizatorji dogodkov.

Mednarodna kolesarska dirka za rekreativne kolesarje Istra300 je namreč v 4 letih prerasla v dogodek s 4.000 udeleženci. Jan Klavora iz Goodplace je predstavil ravnokar končani projekt Trans Dinarica, daljinsko kolesarsko pot, ki je povezala celoten Balkan in ob trasi odpira nove priložnosti za razvoj turistične ponudbe.

Simon Rožnik je orisal razvoj projekta Red Bull Goni Pony – od začetne ideje do uspešne izvedbe – ter poudaril ključno vlogo strateškega partnerstva in močne podpore lokalne skupnosti. Predstavitve so poudarile pomen sodelovanja med destinacijami, organizatorji in turističnim gospodarstvom.

Na zaključni okrogli mizi so udeleženci razpravljali o prihodnosti in možnostih za trajnostni razvoj kolesarskega turizma. Matija Blažič je predstavil razvoj kolesarskega hotela Ribno Bled, medtem ko je Anej Štrucl predstavil 30-letno zgodovino eko gorskokolesarskega hotela Koroš ter pojasnil, da jim je uspelo razviti kar lastno destinacijo.

Tina Novak Samec iz Zavoda za kulturo, šport in mladino Brda ter Rok Lozej sta izpostavila turistični pomen etape Gira, ki bo konec maja potekala v Brdih in Novi Gorici. Metka Pirc, vodja produkta športnega turizma na STO, pa je predstavila aktivnosti, ki jih izvaja Slovenska turistična organizacija za podporo športnemu turizmu.

Konferenca je ponudila tudi številne priložnosti za mreženje in sodelovanje med deležniki, z jasnim skupnim ciljem: okrepiti položaj Slovenije kot vrhunske destinacije za kolesarski turizem.

Dogodek je potekal v organizaciji UP FTŠ Turistice, s podporo Slovenske turistične organizacije. Konferenca je del praznovanja 30. obletnice Turistice, v okviru katere fakulteta odpira vrata skupnosti in širši javnosti ter ponuja vpogled v svoje delovanje, strokovno delo in razvojne usmeritve na področju turizma.

***

Vir: UP FTŠ Turistica