Arsova napoved še naprej skrb vzbujajoča, a nevarnost bo predvidoma krajša

V teh dneh imamo pri nas precej visoke temperature za ta letni čas, a že jutri bo precej drugače, saj bodo najvišje dnevne temperature precej nižje, kot smo jih imeli danes in včeraj. Arso je v zadnjih dneh napovedoval ohladitev in možnost pozebe in žal tudi najnovejša napoved kaže, da bomo imeli pozebo. Bo pa ta predvidoma vseeno nekoliko krajša, kot se je sprva napovedovalo. Sprva se je napovedovalo, da bo grozila predvsem med ponedeljkom in sredo, a Arso jo zdaj napoveduje za ponedeljek in torek.

V svoji najnovejši napovedi pravi, da bodo ponoči in zjutraj prehodno rahle padavine. Phal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Hladno bo, saj bodo najnižje jutranje temperature od 0 do 4 stopinje Celzija, na Primorskem do 9. Čez dan se bo postopno razjasnilo, okrepljen severovzhodnik bo vztrajal, prav tako zmerna do močna burja. Čez dan se bo ogrelo do nekje med 8 in 11 stopinj Celzija, na Primorskem do 13.

Nevarnost pozebe v ponedeljek in torek

Arsova napoved pravi, da bo v ponedeljek v zahodnih krajih veliko sonca, na vzhodu države pa bo več oblačnosti. Veter bo predvidoma oslabel. V zatišnih legah bo v ponedeljek zjutraj nevarnost pozebe, nevarnost pozebe pa bo tudi v torek. V torek bo sicer sprva delno jasno, nato bo več oblačnosti.

Za sredo je napoved nekoliko bolj spodbudna. Predvidoma bomo imeli deloma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa bodo nekoliko višje.