25-letni Kosovar Karanfil Xhabale se je pred obličjem pravice narejeno jezil nad svojo odločitvijo, da se zaplete z dekletom, ki naj bi se med njuno zvezo izkazalo za mazohistko. Toda L. L. ga je policistom v solzah prijavila, da je v postelji in izven nje z njo počel grozne stvari. In čeprav je pozneje obrnila ploščo ter zaljubljeno potrdila njegove besede, da je pač ženska, ki neizmerno uživa, če je partner grob, pravni odločevalci v to niso verjeli. Sodišče ga je za tri leta poslalo v ječo. 3 leta zapora je dobil. V mračni duši ji je všeč nasilje Xhabale, ki se je na Hrvaškem zagovarjal ...