Preiskava grozljivega umora matere treh otrok, ki jo je mrtvo in v luži krvi v petek zjutraj v gosti megli na parkirišču našel zaposleni na letališču Jožeta Pučnika, je končana, kriminalisti s Policijske uprave (PU) Kranj pa so skupaj s kolegi iz celovškega Deželnega kriminalističnega urada Koroške razkrili še nekaj grozljivih podrobnosti. 33-letna državljanka Irana z urejenim statusom bivanja v Avstriji je v četrtek okoli 19.20 z letalom prispela iz Istanbula na brniško letališče in se po opravljenih formalnostih odpravila na parkirišče, kjer je imela svoj avto. »Tam jo je v svojem avtomobil...