Pametni telefoni, ki mislijo namesto vas

Težave, ki so bile nekoč nepremostljive, so s pomočjo izjemne inteligence zdaj rešene v trenutku. Nova pametna telefona Galaxy A56 5G in Galaxy A36 5G ne ponujata le sodobnega dizajna in zmogljive strojne opreme, temveč tudi napredno umetno inteligenco, ki se prilagaja vašemu življenju. Samsung je izkušnjo pametnega telefona dvignil na višjo raven, saj naprava ne čaka na vaše ukaze, ampak razmišlja namesto vas in ponuja rešitve, še preden jih potrebujete.

Kaj pomeni izjemna inteligenca v praksi?

Izjemna inteligenca v Galaxy A seriji skupaj z uporabniškim vmesnikom One UI 7 omogoča intuitivno uporabo, pametno iskanje in prilagojene predloge glede na vaše navade.

Predstavljajte si, da ste v kavarni in zaslišite pesem, ki vam je všeč, a ne poznate njenega naslova. Z Galaxy A56 5G preprosto aktivirate funkcijo Iskanje glasbe (Music Search) in že v nekaj sekundah telefon prepozna skladbo ter prikaže vse informacije o njej. Preprosto in hitro, brez preklapljanja med aplikacijami in nepotrebnega tipkanja.

Predstavljajte si še, da med brskanjem po telefonu naletite na zanimiv izdelek. S funkcijo Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) izdelek preprosto obkrožite na zaslonu in umetna inteligenca takoj poišče informacije o njem ter vam na brskalniku ponudi možnosti za ogled izdelka ali nakup. S to pametno funkcijo vam nikoli več ne bo treba ročno vnašati opisa v brskalnik ali se truditi z iskanjem pravih ključnih besed, ki opisujejo želeni izdelek.

FOTO: Samsung

Fotografije brez napak, vedno in povsod

Glavna kamera, ki ima 50 MP v obeh telefonih – Galaxy A56 5G in Galaxy A36 5G –, poskrbi, da so vaše fotografije jasne in profesionalne. A to je le začetek. Samsung je v telefona vgradil inteligentna orodja za urejanje, ki vam omogočajo, da iz svojih posnetkov ustvarite popolne mojstrovine.

S funkcijo Najboljši obraz (Best Face) telefon samodejno prepozna in izbere najboljše izraze obrazov na skupinskih fotografijah ter jih združi v popolno sliko. Če ste kdaj imeli težave z zaprtimi očmi ali nenavadnimi izrazi, bo ta funkcija poskrbela, da bo vsakdo videti najbolje.

Radirka predmetov (Object Eraser) je drugo nepogrešljivo orodje za vse, ki želijo brezhibne posnetke. Moteče elemente, kot so mimoidoči, neurejeno ozadje ali sence, preprosto odstranite z enim dotikom. Sistem umetne inteligence sam izpolni manjkajoče dele ozadja, tako da je slika videti naravna in brezhibna.

FOTO: Samsung

Telefon, ki ostaja vrhunski še leta

Eden največjih izzivov pri pametnih telefonih je njihova življenjska doba. Pri Samsungu se tega zavedajo, zato je Galaxy A56 5G in Galaxy A36 5G opremil s kar šestimi leti nadgradenj operacijskega sistema Android in varnostnimi posodobitvami. Tako bo vaš telefon tudi po več letih ostal sodoben, varen in zmogljiv.

Poleg tega Samsung Knox poskrbi, da so vaši podatki na varnem. Gre za večplastno varnostno zaščito, ki ščiti napravo pred vdori, zlonamernimi napadi in drugimi nevarnostmi. Vaša gesla, fotografije in osebni podatki so po zaslugi Knox Vault vedno zaščiteni, ne glede na to, kje in kako uporabljate svoj telefon.

Inteligenca, ki dela za vas

Galaxy A56 5G in Galaxy A36 5G prinašata popolno kombinacijo vrhunskih kamer, dolgotrajne podpore in pametnih funkcij, ki dejansko olajšajo vaše življenje. Novi telefoni Samsung A serije so vaši osebni asistenti, ki znajo predvideti vaše potrebe in vam pomagajo, še preden se zavedate, da nekaj potrebujete. Z naprednimi funkcijami urejanja, inteligentnim iskanjem in brezkompromisno varnostjo Samsung znova dokazuje, da je prihodnost mobilne tehnologije že tukaj, in to v vaših rokah.

FOTO: Samsung

Izberite svoj Galaxy in prejmite ekskluzivna darila Samsung predstavlja Galaxy promocijo, ki bo od 27. marca do 4. maja 2025 oziroma do razprodaje zalog. Kupci modelov Galaxy A36 ali A56 bodo prejeli 45-W napajalnik. Tisti, ki se bodo odločili za Galaxy S24, S24 FE, Z Flip6 ali S25, bodo poleg 45-W napajalnika prejeli še brezžične slušalke Galaxy Buds3. Kupci modelov Galaxy S25+, S25 Ultra ali Z Fold6 pa bodo prejeli 45-W napajalnik, slušalke Galaxy Buds3 in tablični računalnik Galaxy Tab A9 LTE. Ta ekskluzivna ponudba zagotavlja, da kupci poleg vrhunskega pametnega telefona prejmejo tudi ključne dodatke za izboljšano Galaxy izkušnjo. Novi telefoni Galaxy izstopajo z naprednimi funkcijami umetne inteligence, visokokakovostnimi zasloni in dolgoročno programsko podporo, kar uporabnikom omogoča brezhibno in sodobno mobilno izkušnjo.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung