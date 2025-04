Huda nesreča med snemanjem, fotograf hudo poškodovan

Na Vranskem je v petek na poligonu prišlo do nesreče. Voznik motornega kolesa je med snemanjem trčil v fotografa, ki je utrpel hujšo poškodbo, poroča celjska policijska uprava.

Zoper voznika bo podana kazenska ovadba zaradi povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje pa so sicer v zadnjih 24 urah prejeli 278 klicev občanov. 81 klicev je bilo interventnih, dva nujna.

24 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, eden s področja mejnih zadev in tujcev, 33 s področja prometne varnosti in 20 s področja javnega reda in miru, še poroča PU Celje.