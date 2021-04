Princ Harry prihaja na dedkov pogreb, kaj pa Meghan?

Pogreb v petek preminulega princabo prihodnjo soboto, so sporočili z britanskega dvora. Kajpak se ga bo udeležil tudi princin se poslovil od ljubljenega dedka.Britanski in ameriški mediji so se hitro začeli spraševati, ali bo z njim iz ZDA prišla tudi njegova žena, ki je sicer po odločiti o selitvi in odhodu iz britanske kraljeve družine, še zlasti pa po intervjuju z, postala ena manj priljubljenih osebnosti na Otoku. Dvome so hitro razjasnili njuni predstavniki za javnost in sporočili, da noseča Meghan v Evropo ne bo odpotovala. Rodila bo poleti, potovanja z letalom pa tako zanjo niso najbolj priporočljiva, še zlasti v času pandemije.»Vojvoda Susseški se bo pogreba udeležil, medtem ko so vojvodinji zdravniki potovanje odsvetovali,« so sporočili predstavniki zvezdniškega para, dodali pa tudi, da bo princ Harry spoštoval vse potrebne ukrepe in protokole ob potovanju v Združeno kraljestvo.Za Harryja bo to sicer prvo soočenje z ožjimi člani družine po intervjuju, v katerem sta razkrila nekaj šokantnih podrobnosti iz Buckinghamske palače. Harry je sicer za svoja stara starša v intervjujih vztrajno poudarjal, da se z njima zelo dobro razume, v pogovoru z Jamesom Cordenom je celo opisal, kako potekajo njihovi pogovori prek videoklicev.Z Meghan sta se na smrt dedka odzvala s preprostim zapisom, kar pa je znova zmotilo britansko javnost, ki jima je očitalo, da je bila objava čisto preveč uradna.