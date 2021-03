Intervju Harryja in Meghan že primerjajo z Dianino izpovedjo leta 1995

Britanski mediji so danes popolnoma preplavljeni z razkritji princain njegove ženeo podrobnostih življenja na britanskem dvoru. Iz pogovora zza zdaj najbolj odmevajo obtožbe o rasistični obravnavi Meghan, ki je mešane polti, kot tudi za takrat še ne rojenega sina, ki naj bi zaradi barve kože bil upravičen do naziva princ.Britanski tabloidi že nekaj časa bijejo neizprosno bitko s Harryjem in Meghan. Ta dva sta se jim zoperstavila tudi na sodišču in izpostavila, da je bil tudi medijski pritisk eden od razlogov, da sta se odločila za selitev v ZDA. Tudi tokrat so bili do Meghan zelo kritični, Daily Mail je ob skrbi zaradi dečkove temne kože izpostavil, da sta se vrnila v normalno življenje in da hranita kokoši v 14,5 milijona dolarjev vrednem dvorcu. »Meghan palačo obtožuje rasizma,« so zapisali v naslovu enega od 13 člankov na to temo.The Sun je med drugim zapisal, da se Meghan po tem intervjuju ne bo nikoli več vrnila v kraljevo družino. Kot so zapisali po poročanju enega od 'virov' znotraj kraljeve palače, je Meghan požgala še zadnje od propadajočih mostov, ki so Harryja še povezovali z družino. Za Meghan in 'bombe', ki jih je nametala med intervjujem, pa so že našli tudi novi izraz: megxiles (od 'missile' = izstrelek), kakor so že prej megxit po brexitu. Napovedujejo tudi, da bo Meghan popolnoma uničila britansko kraljevo družino.Zelo povedna je bila tudi današnja naslovnicaDaily Expressa: še preden je bil intervju predvajan, so Harryja in Meghan že obtožili razdvajanja družine.O odzivih članov britanskega dvora za zdaj mediji še ne poročajo, so pa po poročanju The Suna, kraljevi uslužbenci ponoči v živo spremljali intervju in zjutraj o njem poročali kraljici., urednica Vanity Faira, ki tesno sodeluje z družino, je povedala, da so obtožbe hujše, kot so pričakovali. Harry in Meghan se ob tem po njenem ne zavedata, kakšno škodo povzročata.A drugače je na drugi strani Atlantika, kjer so Meghan v bran stopile tudi nekatere znane osebnosti. Tenisačica, ki je sicer tudi Meghanina prijateljica in je bila gostja na njeni poroki, jo je podprla z besedami, da povsem razume bolečine in krutost, ki jo je občutila Meghan, saj da sama iz prve roke ve, kako je, ko si žrtev seksizma in rasizma. »Naša dolžnost je, da to prepoznamo in zatremo te zlonamerne, neutemeljene čenče in tabloidno novinarstvo,« je zapisala.Odmevnost intervjuja so nekateri primerjali z razkritjemo nezvestobi, leta 1995 za televizijo BBC. Harry je svojo mater med intervjujem tudi večkrat omenil in izpostavil, da se je bal, da bi se zgodovina ponovila, in da bi ti pritiski uničili tudi njegovo družino.Razvpiti intervju zše danes močno dviga prah, Diana pa je v njem izrekla besede o tem, da so v njunem razmerju s Charlesom trije ljudje. Razkritje je povzročilo eno največjih kriz britanske monarhije v zgodovini, zdaj pa bi podobno lahko povzročil tudi pogovor kraljevega para z Oprah.