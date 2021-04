Meghan in Harry sta se poslovila od princa Filipa, odziv: To je brez čustev, to je tvoj dedek

Princ(36) ter vojvodinja in nekdanja igralka(39) žalujeta ob smrti princa. Poslovilno sporočilo sta delila na svoji neprofitni spletni strani Archewell Foundation. »Hvala za vašo službo, zelo vas bomo pogrešali,« je zapisal par. Skupaj s sporočilom sta v njegovo čast uredila tudi naslovnico: »V spomin na njegovo kraljevsko veličanstvo, vojvoda, 1921–2021.« Mnogi so jima zamerili, ker je bila objava preveč 'uradna', saj sta se umaknila iz kraljeve družine.»Tako mrzlo in brez čustev vnuka. On je vaš dedek in ni neki uradnik,« so komentirali Britanci. Drugi so dodali, da gre le za uradno napoved. Princ Harry naj bi se udeležil pogreba svojega dedka v Veliki Britaniji. To bo tudi njegovo prvo potovanje domov, potem ko je slavno zapustil kraljevo družino, je za The Post povedal vir. Vprašljivo je, ali bo noseča Meghan Markle potovala. Vse bo odvisno od njenega zdravnika in smernic letalske družbe.V Veliki Britaniji se bodo danes z vojaškimi salvami po vsej državi poslovili od princa Filipa, zvestega sopotnika kraljiceZastave na vladnih poslopjih so spuščene na pol droga, z minuto molka naj bi se pokojnemu članu britanske kraljeve družine poklonili tudi na športnih tekmovanjih.