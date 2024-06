Pahor se je obregnil ob svoj videz: Zdaj nihče več ne reče, da zgledam dobro (FOTO)

Do danes še niso odkrili načina, kako izgledati večno mlad. Morda se bo to nekega dne spremenilo, a nismo še tam. Ob svoj videz se je zdaj obregnil naš nekdanji predsednik Borut Pahor, s katerim da imajo maskerke precej več dela, kot so ga imele včasih.

»Ko sem pred skoraj 35 leti začel kariero, so maskerke na televiziji potrebovale zame manj kot minuto, razlike pa ni bilo opaziti. Potem je dolgo zadoščalo nekaj minut in razlika je bila spodbudna. Zdaj moram v studio priti pol ure prej in razlika je obupna. Obupno velika. Zdaj tudi nihče več ne reče, da zgledam dobro, kvečjemu iz vljudnosti 'zgledaš dobro za tvoja leta'. Mah, mar bi bili tiho,« je zapisal na instagramu in pokazal, da se še kako zaveda sprememb svojega videza.

Pahor je sicer novembra dopolnil 60 let in kot lahko vidimo na športnih prireditvah, ki se jih udeležuje, je še naprej v dobri fizični kondiciji. Velikokrat smo ga videli na tekaških prireditvah. Videli smo ga tudi igrati košarko ter celo boksati. Kakšna nova gubica gor ali dol, važno je, da skrbi za fizično kondicijo.

