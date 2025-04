Ameriška vlada namerava ukiniti prispevke ZDA za ZN in zvezo Nato

Ameriška vlada namerava med drugim ukiniti prispevke ZDA za Združene narode in zvezo Nato, poroča Washington Post, ki se sklicuje na interni dokument o proračunu za leto 2026 direktorja za proračun in načrtovanje v State Departmentu Douglasa Pitkina. Državni sekretar Marco Rubio bi moral do danes oddati svoje pripombe.

Pitkinov dokument predlaga zmanjšanje proračuna ameriškega zunanjega ministrstva za 48 odstotkov, na okrog 28 milijard dolarjev, ukinitev številnih programov in množična odpuščanja. Humanitarno pomoč tujini bi zmanjšali za 54 odstotkov, globalno financiranje zdravstva pa za 55 odstotkov.

Ukinili bi tudi prispevke za mirovne operacije po svetu

Mednarodne organizacije bi ostale brez skupaj 90 odstotkov dosedanjih ameriških sredstev, pri čemer naj bi ukinili ameriške prispevke za ZN, Nato in 20 drugih organizacij. Denar za Mednarodno agencijo za jedrsko energijo in Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo pa bi ostal. Povsem naj bi ukinili tudi ameriške prispevke za mirovne operacije po svetu.

Obenem predlog predvideva ustanovitev novega sklada – Priložnosti za Ameriko prvo (A1OF), ki bi dobil 2,1 milijarde dolarjev za utrjevanje Trumpovih prioritet.

Proračune v ZDA potrjuje zvezni kongres, vlada pa jih lahko le predlaga. V obeh domovih kongresa imajo trenutno večino Trumpovi republikanci. »To ni resen predlog in bo naletel na zid nasprotovanja obeh strank,« je za Washington Post ocenil demokratski senator Chris Van Hollen iz Marylanda.