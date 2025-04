Urška Klakočar Zupančič na koncertu skupine Šank Rock, poglejte, kaj je počela

Prejšnji teden smo v reviji Suzy ekskluzivno poročali, da je kitarist priljubljene skupine Šank Rock Bor Zuljan potrdil, da sta s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič par.

Na festivalu Orto fest v Ljubljani so v soboto nastopili tudi Šank Rock. Koncerta se je po poročanju 24ur udeležila tudi predsednica DZ, ki je med nastopom Zuljana navdušeno poplesavala pod odrom.

»Petindvajseto leto Orto festa in jaz sem po petindvajsetih letih v Orto Baru. Sem sem zahajala kot študentka, potem pa bolj malo – so bile obveznosti takšne in drugačne. No, zdaj sem se pa spet znašla tukaj,« je za omenjeni medij povedala predsednica Klakočar Zupančičeva.