Liza Minnelli se pripravlja na smrt: izbrala si je že obleko za slovo

79-letna Liza Minnelli se pripravlja na smrt, piše RadarOnline in navaja, da hollywoodska ikona popolnoma izključuje kremiranje in je že izbrala opravo, ki jo bo nosila na zadnji poti.

Med ikoničnim koncertom Liza z Z (Liza with Z) leta 1972 je nosila obleko s kristali kreatorja Halstona. Povedala je, da še vedno nosi kose tega luksuznega oblikovalca.

Dejansko je Minnellijeva tako zaljubljena v to modno znamko, da namerava preživeti večnost v eni od kreacij z njenim imenom.

V intervjuju za izdajo Vulture Legends of Broadway je povedala: »Pred cenzorji smo skrivali, kako seksi bo tista rdeča obleka s kristali.

"Koliko daleč si upaš? Kako kratka naj bo?" so me spraševali.

Videla sem pokrovitelje in odgovorne, ki so se vsi držali za prsi, ampak nihče ni umrl.«

»Halston je bil genij, desetletja po njegovi smrti še vedno nosim njegove obleke. Želim biti pokopana v halstonu, vendar brez kremacije, dragi! Zakaj uničiti izjemno obleko?«

Minnellijeva, hči preminule hollywoodske legende Judy Garland in njenega drugega moža Vincenteja Minnellija, je po tem, ko so jo izbrali za filmski priredbi muzikalov Kanderja in Ebba Cabaret, dosegla preboj med zvezde.

Igralka se ponaša s statusom EGOT, kar pomeni, da je prejela štiri najprestižnejše televizijske, filmske in gledališke nagrade: oskarja za Cabaret (1972), grammyja za Liza with a Z (1973), tonyja za Flora the Red Menace (1972) in emmyja za Liza with a Z (1973).

Medtem ko je v zabavni industriji pustila velik pečat, je lani iskreno spregovorila o svojem največjem življenjskem razočaranju.

V dokumentarcu brez filtrov Liza: resnično grozljiva, a absolutno resnična zgodba (Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story) je razpravljala o globoki žalosti, ki jo čuti, ker po več neuspelih poskusih in v življenju, posvečenem odrom in kameram, ni imela otrok.

Poročena je bila štirikrat: s Peterjem Allenom (1967–1974), Jackom Haleyjem mlajšim, (1971–1979), Markom Gerom (1979–1992) in Davidom Gestom (2002–2007). Zaupala je, da je skozi leta doživela tri splave.

Dokumentarec vsebuje posnetke iz starega intervjuja, v katerem pravi: »Obupno si želim družine. Resnično si želim družine.«

»Če bi morala izbrati eno stvar, zaradi katere je razočarana v svojem življenju ..., je to, da ni postala mati,« je v dokumentarcu povedal njen prijatelj, že pokojni Allan Lazare in dodal:

»Odlična mama bi bila. Toliko bi lahko dala. Tako čudovita je bila z našimi otroki.«

Minnellijeva je leta 1969 zaradi nenamerne zastrupitve z zdravili izgubila mamo, najbolj znano po svoji vlogi v Čarovniku iz Oza. Njen oče je zaradi bolezni pljuč umrl leta 1986.

Sama je v življenju večkrat bila bitko z zasvojenostjo in drugimi zdravstvenimi težavami.

Leta 2000 je denimo zbolela za virusnim encefalitisom, resnim stanjem, zaradi katerega so zdravniki napovedali, da morda nikoli več ne bo mogla hoditi ali govoriti.