Pahor se je tako razjezil, da se je snel z verige. Poglejte dokaze (FOTO)

Nekdanjega slovenskega predsednika Boruta Pahora smo lahko videli že v različnih športih. Velikokrat smo ga lahko videli na tekih. Decembra je za dober namen igral košarko. Zdaj pa je na instagramu pokazal tudi, da je boksal. In to kako! Kot je videti na slikah, ki jih je objavil, je v vrečo udarjal tako močno, da je uničil boksarske rokavice.

»Ne vem, če boks kaj pomaga pri treningu za splitski maraton čez 3 tedne. Ampak dopoldne sem nekaj delal za službo, pa mi nekaj ni in ni šlo in sem se tako razjezil, da sem se potem v fitnesu snel s ketne. Marija sveta, saj sem uničil rokavice,« je v svoji objavi zapisal Pahor. In rokavice so res videti v zelo slabem stanju.

Pahor je v svoji objavi tudi namignil, da se bo udeležil splitskega maratona. To, da hodi na maratone, je sicer že dolgo znano. Že večkrat smo ga lahko videli na Ljubljanskem maratonu. Na zadnjem je tekel za Karolino.

Decembra je tekel tudi na Kitajskem. Njegov tek v tej veliki državi bi se lahko končal zelo slabo. Zakaj je tam po opozorilu raje tekel po sredini ceste, si preberite v drugem članku.