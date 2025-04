Bilo je nekoč: David Harbour (Suzy)

Rodil se je v White Plains v New Yorku, mama je bila nepremičninska posrednica, oče je delal v komercialnem sektorju. Po srednji šoli se je odločil za študij igre in italijanščine, diplomiral je leta 1997. Čez nekaj let je prejel diagnozo bipolarne motnje, takrat se je odločil za trezno življenje in delo na sebi.

Odkrito je spregovoril o teh izkušnjah, da bi pomagal razbiti stigmo glede duševnega zdravja. Najbolj ga poznamo kot šerifa Hopperja v nadaljevanki Stranger Things, a je veliko nastopal tudi na odrskih deskah in za vlogo v igri Kdo se boji Virginie Woolf? prejel celo nominacijo za tonyja. Po manjših vlogah v velikih filmih, denimo Gora Brokeback, je navdušil v omenjeni nadal­jevanki ter filmih Hellboy in Črna vdova.

Leta 2020 se je poročil z britansko pevko Lily Allen in tako postal očim njenima dvema hčerkama. Letos sta se ločila, njegova nova partnerica je manekenka Ellie Beers Fallon.

Videli smo ga v Gori Brokeback leta 2005.

Manjšo vlogo je imel v filmu Krožna cesta s Kathryn Hahn ob boku Leonardu DiCapriu in Kate Winslet.

Navdušuje kot šerif Hopper v Stranger Things.

Z ekipo nadaljevanke so prejeli nagrado SAG za najboljši igralski ansambel.

V Črni vdovi je igral očeta lika Scarlett Johansson, Alekseja Šostakova.

V času zakona z Lily Allen je bil očim njenima hčerkama.