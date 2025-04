Končno oskarji tudi kaskaderjem

Slavnostna podelitev oskarjev bo leta 2028 slavila stoletnico. Na jubilejni slovesnosti bodo prvič podelili tudi oskarja za dosežek v oblikovanju kaskaderskih prizorov, so sporočili iz Ameriške akademije filmskih znanosti in umetnosti, ki podeljuje najbolj zaželene filmske nagrade na svetu. Do kipca za kaskaderske dosežke bodo upravičeni filmi z letnico 2027; tega leta bodo tudi razkrili, kakšna bodo pravila za kandidaturo za nominacijo in kdo bo lahko glasoval za zmagovalca.

»Vse od prvih dni kinematografije je oblikovanje kaskaderskih prizorov sestavni del filmskega ustvarjanja,« sta izjavila izvršni direktor akademije Bill Kramer in predsednica akademije Janet Yang. Dodala sta, da je akademija ponosna, da bo lahko počastila inovativno delo teh tehničnih in kreativnih umetnikov ter da jim čestita za njihovo predanost in zavezanost.

Napoved je vrhunec dolgoletne kampanje za uvedbo kaskaderskega oskarja, pri čemer podporniki kampanje poudarjajo, da je prispevek kaskaderjev, ki pri delu tvegajo poškodbe pa tudi življenje, enakovreden prispevku oblikovalcev zvoka, maskerjev ali mojstrov vizualnih učinkov, ki že imajo svoje oskarjevske kategorije.

To sicer ni prva širitev kategorij za oskarja v zadnjih letih, s čimer želi akademija doseči, da bi kategorije za nagrade odražale, kako zapleteno je postalo ustvarjanje filmov. Lani je uvedla oskarja za največji dosežek v kastingu, ki ga bodo prvič podelili prihodnje leto, od leta 2002 pa podeljuje oskarja za najboljši animirani celovečerni film.

Kaskaderske dosežke že nagrajujejo na nekaterih prestižnih filmskih in televizijskih podelitvah, kot so, denimo, nagrade ameriškega Združenja filmskih igralcev (Sag), kjer je film Kaskader lani prejel nagrado za izjemno akcijsko predstavo kaskaderske zasedbe.