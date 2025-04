Varnostniki na stranišču: bizarno študentsko življenje Barrona Trumpa

V živahnem študijskem središču New Yorka, kjer študentje v eni roki držijo skodelico kave v drugi pa rokovnike, je pot enega študenta do predavalnice podobna prizoru iz političnega trilerja.

To je Barron Trump, sin predsednika Združenih držav Amerike, katerega prvi letnik na Sternovi poslovni šoli Univerze New York je vse prej kot običajen.

Zaradi dolgih konvojev vozil tajne službe, prikritih spremljevalcev in odsotnosti iz jedilnic, je Barronovo študentsko življenje postalo predmet zanimanja, špekulacij in tema šepetov po hodnikih akademske skupnosti.

Od stolpa Trump do predavalnice pod strožjim nadzorom

Medtem ko večina študentov uporablja podzemno železnico ali skuterje, Barron Trump na fakulteto prihaja drugače. Vsak dan v konvoju črnih terenskih vozil, ki se prebijajo skozi promet na Manhattnu s pomočjo policijskih spremljevalcev, zapusti Trumpov stolp.

Vozila se izogibajo običajnemu kaosu mestnega prometa, kot bi vozili pomembnega gosta. Njihov cilj: diskretni garažni prostor univerze New York, iz katerega fant tiho vstopi v kampus … .

Tajni agenti v supergah

A biti neopažen na fakulteti, če meriš skoraj dva metra, ni lahko. Sin sedanjega predsednika pa izstopa še po nečem: vedno ga spremljajo varnostniki.

Vendar tajna služba počne vse, da bi ostala skrita. Po poročanju spletne strani UNILAD so Barronovi telesni stražarji opustili tradicionalna oblačila in sončna očala ter začeli nositi oblačila, primerna za kampus, da bi bili videti kot običajni študentje: nosijo majice s kapuco, kavbojke in morda celo nahrbtnike, obešene čez eno ramo.

Kljub njihovim prizadevanjem jih le malokdo spregleda.

Po besedah virov so agenti za zaščito Barrona pripravljeni storiti vse: vključno s tem, da ga spremljajo celo na stranišče. Njegova prisotnost v univerzitetni jedilnici? Je ni. Družabni dogodki? Redko obiskani.

Radovednost kampusa in slava v pop kulturi

Eden izmed sošolcev je Barrona opisal kot nenavaden pojav v kampusu, Barronove premike pa natančno spremljajo, ne samo tajna služba, temveč tudi množica radovednih študentov.

Ko je v jeseni prvič prišel, so ga številni skušali skrivaj fotografirati, kar je povzročilo razburjenje na družbenih omrežjih.

Kaya Walker, nekdanja predsednica republikanskih študentov kolidža New York je bila deležna ostrih kritik, ker je Barronovo študentsko življenje označila za čudno, kar je na koncu pripeljalo do tega, da je morala odstopiti z mesta.

A ni edina s takšnim mnenjem.

Medtem ko so ga nekateri poskušali vključiti v svoj krog, mnogi trdijo, da Barron preprosto ni dovolj svoboden, da bi počel stvari po svoje.

Namesto da bi se družil, zato najstnik čas raje preživlja z igrami na spletu, še posebej z igranjem igre FIFA. Kar glede na njegovo strast do nogometa in zvestobo klubu Arsenal FC ni presenetljivo.

Po pisanju revije People Barron kljub vsemu pritegne pozornost številnih študentk. »Visok je in lep,« je dejal eden od sošolcev. »Tudi liberalna dekleta ga imajo rada.«

Spet drugi to zanikajo in trdijo, da je redko prisoten dovolj dolgo, da bi se družil, kaj šele, da bi se spogledoval: »Komaj je kdaj tukaj,« je povedal drug študent.

Najmlajši Trump v soju reflektorjev

Medtem ko Barron Trump krmari skozi zapleteno življenje na fakulteti pod nenehnim nadzorom, ostaja vprašanje: je tako zaščiten zaradi dediščine ali aktualnega političnega dogajanja v Združenih državah?

Ne glede na to, zakaj se izogiba povabilom na zabave in raje igra igre v stolpu Trump, nekaj je gotovo: prvi letnik Barrona ni podoben prvemu letniku nobenemu drugemu študentu, navaja Economic Times.