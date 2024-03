Je Pahor zadnje čase res na lepotnem tretmaju? Pravi, da so se razširile alarmantne novice (FOTO)

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor skrbi za svoj videz. Do urejenega videza mu med drugim pomagajo redni obiski pri frizerju. K njemu očitno redno zahaja, saj ga vedno vidimo z urejeno pričesko. Na instagramu se je zdaj obregnil prav ob njo. Kot pravi, so se razširile alarmantne novice, da mu frizer zadnje čase barva lase. Svoje sledilce je vprašal, ali mu jih res.

»Razširile so se alarmantne novice, da mi Mare zadnje čase barva lase. 1) To ni res. 2) To je res, a mi jih barva na sivo, da bi izgledal bolj seksi 3) Ej, kaj pa botox,« je zapisal v svoji objavi in k njej dodal še sliko, na kateri je pri frizerju.

Ali mu lase v zadnjem času res barva, ocenite sami. Pahorja smo bili v času predsedovanja, pa tudi po tem, vajeni z lasmi, ki so bili deloma sive deloma temne barve. Šlo je za t.i. salt & pepper barvo las (sol in poper). Svetovno najbolj znani moški s takšno barvo las je verjetno George Clooney, ki je za ženske pravi magnet.

Ali naj si moški barvajo sive lase ali ne, je seveda stvar posameznika, a če bi vprašali ženske, bi od marsikatere izmed njih dobili odgovor, da je bolje, da si jih pustijo. Verjetno bi marsikatera to svetovala tudi našemu nekdanjemu predsedniku.