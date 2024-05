To pa je srečanje! Pahor ni mogel skriti navdušenja (FOTO)

Nogometni trener Jürgen Klopp v zadnjem desetletju velja za enega izmed boljših trenerjev na svetu. Prav zato bi se verjetno z njim želel fotografirati marsikateri nogometni navdušenec. Se je pa v Španiji z njim zdaj fotografiral naš nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je po srečanju karizmatičnemu Nemcu namenil same lepe besede.

»Sinoči je bil na predvečer konference na Majorki prirejen sprejem za udeležence in goste. Običajno so mi sprejemi odveč in se jih udeležim zato, ker je to vljudno do gostitelja. Toda sinočnji mi je bil všeč, tudi zato, ker sem srečal enega najbolj karizmatičnih nogometnih trenerjev na svetu, Jürgena Kloppa. Pošalil se je, da bi mogoče po Liverpoolu nadaljeval kariero v Sloveniji. Sploh je duhovita in odprta, privlačna osebnost,« je Pahor zapisal k fotografiji, ki jo je objavil na instagramu.

Nogometni navijači seveda ne bi imeli nič proti, če bi se takšna oseba, kot je Klopp, usedla na klop enega izmed slovenskih nogometnih prvoligašev. Klopp je kot nogometni trener dosegel velike stvari, med drugim je osvojil tudi Ligo prvakov. Takšen trener ima seveda temu primerno ceno. Takšno, ki jo slovenski prvoligaši težko plačajo.