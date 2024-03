Boscarol z novim izdelkom premika meje. Enega je že dobil Pahor, ki mu je »blazno kul« (FOTO)

Ivo Boscarol je v svoji karieri dokazal, da je podjetnik, ki lahko premika meje. Te je najprej premikal v zraku, zdaj pa jih tudi na vodi. S svojo ekipo je namreč kot prvi izdelal električni sup. Do enega pa je že prišel tudi nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor, ki ga je na instagramu tudi ponosno pokazal.

Ni prvič, da se je Pahor od blizu srečal s supom. Verjetno se marsikdo izmed vas spomni njegove posrečene slike izpred nekaj let. Na njej smo ga lahko videli na supu v obleki. Slika je takrat požela veliko pozornosti. Kdo ve, morda pa bo naredil še eno podobno, le da bo ta prikazovala njega na novem električnem supu.

Pahor je na instagramu razkril, da je bilo prodanih že kar nekaj omenjenih električnih supov. Je pa za pričakovati, da se bo prodaja, vsaj na severni polobli, v prihodnjih mesecih še povečala, saj bo toplo vreme premamilo kupce k nakupu tega izdelka.

»Rad bi se zahvalil Ivu Boscarolu in njegovi ekipi, zbrani okoli inovatorja Sebastjana Sitarja. Izdelali so prvi električni sup na svetu in na vse celine so jih prodali že več kot 1000. Gre za sijajno stvar, ki, podobno kot električno kolo, pomaga pri supanju in omogoča čudovite in varne izlete. Komaj čakam, da moj Sipa Boards preskusim na vodi. Blazno kul,« je Pahor zapisal na instagramu.