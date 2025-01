Slovence vsako leto bolj skrbi za zdravje

Revija Polet v tiskani obliki ne obstaja že dve leti. Nekateri naši bralci jo še vedno pogrešajo. Stik še vedno držimo na spletni strani Slovenskih novic in zelo dobro nam gre. Moramo se pohvaliti, da je branost odlična, čeprav smo morali zmanjšati sodelovanje s strokovnimi sodelavci, ki ste jih vneto brali v tiskanih izdajah.

Skupni imenovalec vseh nas je še vedno zelo veliko zanimanje za zdrav življenjski slog, za športno rekreacijo v kakršnikoli obliki.

Vsi naši članki so povezani z zdravjem. Naše poslanstvo čutimo v tem, da čim več ljudi spravimo v gibanje, v tekaške copate, gojzarje, na kolesa, v telovadnice, v vodo ali na zrak ... Letos so članki o zdravju prevladali nad članki o gibanju, vadbah, treningih, na sploh, o športni rekreaciji.

Za nas je pomembno tudi to, da vas spravimo tudi v specializirane prodajalne, ki ponujajo opremo za športno rekreacijo. Le tako bomo vsi uporabljali rekvizite, ki so za nas najbolj ustrezni in s katerimi bomo vsi skupaj še bolj zdravo dosegali svoje užitke in cilje.

Preberite si 10 najbolj branih Poletovih člankov v letu 2024:

Od organizatorjev so poraženci neuspešno zahtevali ponovitev tekme, zato so ob igranju himne pred naslednjo tekmo s Španci obrnili hrbet bazenu in zastavam.

Če verjamete ali ne, ta pogumna bodoča mamica je nekaj tednov pred porodom prišla v Pariz in ni opustila svojih olimpijskih sanj.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so naše babice in mamice jedi pripravljale iz omejenega izbora živil, a zato ustvarjale najbolj kreativne jedi, ki se jih radi spominjamo.

Zdravniki so ugotovili, kateri trije so med najbolj škodljivimi, čeprav jih mnogi pogosto uživamo. Tu je seznam zdravju škodljivih fermentiranih mlečnih izdelkov.

Nekatere ocene napovedujejo, da bo po vsem svetu do leta 2030 demenca prizadela več kot 65 milijonov ljudi. Na srečo lahko zmanjšate tveganje za to bolezen tako, da iz svoje prehrane izključite določena živila.

Veliko predelanih pijač vsebuje visoke količine dodanega sladkorja, kar lahko negativno vpliva na zdravje. Prekomerno uživanje sladkorja je povezano z debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2, srčno-žilnimi boleznimi in drugimi zdravstvenimi težavami.

Za starejše je ključna prehrana, ki vključuje vse glavne skupine živil. Zagotovite pestrost vrst za zadosten vnos vitaminov, mineralov in antioksidantov. Sveža ali kuhana zelenjava, kot so brokoli, špinača, korenje in sladki krompir, je odlična izbira.

Štiritedenski načrt za hujšanje s hojo je dobila na spletni strani osebne trenerke Sam McGowan. Seveda smo jo preverili in ugotovili, da ne gre za slamnato trenerko brezhibnega videza, temveč za priznano strokovnjakinjo.

Čips, slani prigrizki, piškoti, peciva in čokolada pogosto vsebujejo veliko kalorij, sladkorjev in nezdravih maščob.

Simptomi demence se lahko razlikujejo glede na tip in stopnjo bolezni, vendar vključujejo težave s spominom, težave s komunikacijo, težave pri opravljanju vsakodnevnih nalog, težave pri reševanju problemov, spremembe v razpoloženju in vedenju ter težave s sposobnostjo razumevanja in presoje.