Legendarna hrana iz osemdesetih, ki se je danes skoraj ne spomnimo več

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so naše babice in mamice jedi pripravljale iz omejenega izbora živil, a zato ustvarjale najbolj kreativne jedi, ki se jih radi spominjamo.

Danes, ko nam je skoraj vse na voljo, izdelke pogosto gledamo skozi lupo in tehtamo, ali je zdravo ali ne? Ali so živila organska? Ali so v njih skriti sladkorji, koliko maščob vsebujejo, koliko kalorij ...

Bi danes poskusili ali pripravili eno od teh pozabljenih jedi?

1. Žolca, tlačenka

Prašičje krače, ušesa, rep, votle goveje kosti damo v Pretisov lonec in kuhamo ves dan na smederevskem štedilniku. Danes si redko pripravimo žolco, kajne? Tudi gostilne so že redke, ki jo imajo na jedilniku.

2. Stepeni rumenjaki s sladkorjem

Če je otrok želel pojesti kaj sladkega, je mama vzela rumenjake in sladkor ter mešanico stepala, dokler ni »prebledela«. Si predstavljate, da bi otroku zdaj dali sveže jajce s sladkorjem? Danes je to popolnoma pozabljen bonbonček.

3. Mast namazana na kruhu

Vsi tisti, ki so odraščali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, se spominjajo sreče in zadovoljstva po prihodu domov s smučanja, sankanja, drsanja, kepanja ... »Kajla« belega kruha namazana s svinjsko mastjo potreseno z mleto rdečo papriko!? Če pa si se hotel posladkati pa si namesto mlete rdeče paprike »poštupal« s sladkorjem. Fantazija!

4. Suhi stročji fižol

Krompir, čebulo, korenje in stročji fižol damo v ponev, dodamo 3 žlice masti in malo vode ter začimbe in postavimo v pečico, da zacvrči. In kje je meso? No, saj imaš stročji fižol, kaj rabiš meso?!

5. Porova juha

Nekateri imajo še vedno travme zaradi prekuhanih pramenov pora, ki prosto plavajo na krožniku. Je enolončnica, ki krepi dušo, a smo jo danes zanemarili. Kdaj nazadnje ste pojedli poln krožnik porove juhe?