To je vsakdanja hrana, ki najbolj redi

Hrana, ki najbolj prispeva k pridobivanju telesne teže, običajno vsebuje veliko kalorij, sladkorjev, nezdravih maščob in predelanih sestavin.

Odgovor, ki ga lahko podamo na vprašanje v podnaslovu, bi se lahko glasil tudi: zato ker je ta hrana dobra, okusna!

Ali pa je ta hrana najlažje dostopna. Ali pa je res tudi to, da ponudniki take hrane, z njo največ zaslužijo. Je največja razlika med proizvodno in prodajno ceno.

Poglejmo, katera vsakdanja hrana je najbolj nezdrava.

Predelani prigrizki in sladkarije

Čips, slani prigrizki, piškoti, peciva in čokolada pogosto vsebujejo veliko kalorij, sladkorjev in nezdravih maščob.

Hitro pripravljena hrana (fast food)

Pice, burgerji, ocvrt krompirček in podobna živila vsebujejo veliko maščob, soli in kalorij.

Sladkane pijače

Gazirane pijače, sladkani čaji, sadni sokovi in energijske pijače vsebujejo veliko sladkorja in praznih kalorij.

Ocvrta hrana

Ocvrta hrana, kot so ocvrt krompir, ocvrte ribe, krofi in podobno, vsebuje veliko nezdravih maščob.

Slaščice in sladice

Torte, sladoled, krofi, peciva in druge sladice so polne sladkorjev in maščob.

Predelani mesni izdelki

Klobase, salame, paštete in drugi predelani mesni izdelki pogosto vsebujejo veliko maščob in soli.

Alkoholne pijače

Alkohol, še posebej pivo in sladke koktajle, vsebuje veliko praznih kalorij, ki lahko prispevajo k pridobivanju teže.

Če želite nadzorovati svojo telesno težo, je priporočljivo omejiti uživanje teh živil in se osredotočiti na bolj hranljiva, polnovredna živila.

Tukaj je okvirna tabela s številom kalorij za posamezno hrano, ki običajno prispeva k pridobivanju telesne teže. Kalorije se lahko razlikujejo glede na znamko in način priprave, zato so te vrednosti približne.