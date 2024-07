V sedmem mesecu nosečnosti osvojila zlato olimpijsko medaljo

Egipčanska tekmovalka v sabljanju Nada Hafez (26) je dosegla čudežen rezultat – zmagala je na olimpijskih igrah v sedmem mesecu nosečnosti!

Če verjamete ali ne, ta pogumna bodoča mamica je nekaj tednov pred porodom prišla v Pariz in ni opustila svojih olimpijskih sanj. Tretji dan tekmovanja je s 15:13 premagala Američanko Elizabeth Tarkovski.

»Olimpijka v sedmem mesecu nosečnosti!« je zapisala in prebudila ogromno čustev. Po solzah na bojišču in kratkem proslavljanju zmage je nadaljevala z besedami, polnimi močnih čustev.

»Kaj se zgodi, ko sta dva tekmovalca na stopničkah pravzaprav trije! To smo bili jaz, moj tekmec in moj mali otrok, ki se bo kmalu rodil! Z otrokom sva šla skozi številne izzive, fizične in čustvene. Tobogan nosečnosti je težak sam po sebi, vendar je bil boj za ohranjanje ravnotežja med življenjem in športom naporen, a vreden. To pišem, da povem, da sem ponosna, ker sem osvojila finale, da sem prišla tako daleč. Te olimpijske igre so malo drugačne: trojna olimpijka, a tokrat nosi malega olimpijca!«