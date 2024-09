Mnogi zdravniki se strinjajo, da je redno uživanje fermentiranih mlečnih izdelkov, ki vsebujejo koristne bakterije za črevesno mikrofloro, temelj zdravega načina življenja in uravnotežene prehrane.

Vendar pa vsi mlečni izdelki nimajo ugodnega vpliva na človeško telo.

Zdravniki so ugotovili, kateri trije mlečni izdelki so med najbolj škodljivimi, čeprav jih mnogi pogosto uživamo. Tu je seznam zdravju škodljivih fermentiranih mlečnih izdelkov.

Jogurti z dodatki

Jogurti z različnimi dodatki niso naravni mlečni izdelki, saj vsebujejo precej več ogljikovih hidratov kot drugi fermentirani mlečni izdelki. Zaradi umetnih dodatkov in velike količine sladkorja, ki moti absorpcijo kalcija, sodijo bolj med sladkarije kot med mlečne izdelke.

Mlečni izdelki brez maščob

Čeprav mnogi verjamejo, da so nemastni mlečni izdelki nizkokalorični in zdravi, so v resnici vse prej kot to. Da bi dosegli želeno konsistenco, takim izdelkom pogosto dodajajo škrob, ki povečuje kalorično vrednost in vsebnost ogljikovih hidratov.

Problem je v tem, da nemastni mlečni izdelki ne nasitijo telesa, temveč povečujejo apetit, saj dvigujejo raven sladkorja v krvi.

Kisla smetana

Kisla smetana z vsebnostjo maščobe 25-30 % je eno izmed najtežje prebavljivih živil, saj obremenjuje trebušno slinavko in jetra. Vendar to ne pomeni, da se ji morate popolnoma odpovedati. Da bi se izognili prebavnim težavam in tveganju za bolezni prebavil, je priporočljivo izbrati smetano z nižjo vsebnostjo maščobe, med 10-15 %.