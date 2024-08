Med himno so obrnili hrbet zastavam

Pritožili so se na odločitev romunskega in črnogorskega sodnika, ki sta razveljavila enega od njihovih zadetkov ter jim dosodila še štiri minute igre z igralcem manj, Madžarom pa omogočila petmetrovko.

Od organizatorjev so poraženci neuspešno zahtevali ponovitev tekme, zato so ob igranju himne pred naslednjo tekmo s Španci obrnili hrbet bazenu in zastavam.

Ko se je dvoboj začel, je italijanski vaterpolist Francesco Condemi prvi prišel do žoge in z njo zapustil bazen, odvrgel kapico ter zapustil igro, njegovi soigralci pa so prve štiri minute pasivno stali v bazenu.

Za uteho jim je bila le izključitev obeh spornih sodnikov z olimpijskih iger.