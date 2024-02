Zgodnji znaki, ki kažejo na demenco. Eden se najbolje opazi med hojo

Simptomi demence se lahko razlikujejo glede na tip in stopnjo bolezni, vendar vključujejo težave s spominom, težave s komunikacijo, težave pri opravljanju vsakodnevnih nalog, težave pri reševanju problemov, spremembe v razpoloženju in vedenju ter težave s sposobnostjo razumevanja in presoje.

Psihiatrinja Gill Livingston, profesorica na Univerzi v Londonu, vodja oddelka za duševno zdravje raziskovalnega oddelka za starejše in svetovalna psihiatrinja Camden & Islington NHS FT v Združenem kraljestvu, je poudarila, da hoja zahteva veliko razmišljanja, čeprav se nam zdi, da je samoumevna, in zato ljudje z demenco tudi v zgodnji fazi ne zmorejo vsega naenkrat.

Slab občutek gibanja

Vsakdo se lahko občasno izgubi, a redna izguba občutka za smer je lahko že znak Alzheimerjeve bolezni v zgodnji fazi.

Nova študija skupine z UCL je pokazala, da ljudje s to boleznijo imajo slabši občutek za smer.

Ne samo zato, ker izgubijo spomin, izgubijo tudi dojemanje sveta okoli sebe. Ljudje z zgodnjimi stopnjami Alzheimerjeve bolezni imajo lahko težave z razumevanjem predmetov, gledanjem stvari kot tridimenzionalnih, čeprav niso, itd.

Počasnejši tempo

Vsi imamo različno hitrost hoje, a nepričakovana upočasnitev je lahko zgodnji znak demence. Ko kognitivne sposobnosti upadajo, postaja mišljenje počasnejše. To pomeni, da bolniki potrebujejo več časa za razmislek, kam gredo in kako priti do določenih objektov ...

Krajši koraki

Raziskave so pokazale, da ljudje z demenco tudi delajo krajše korake, kot so jih včasih. Ameriška študija je pokazala, da so krajši koraki in širša hoja, kjer človek hodi z nenormalno razmaknjenimi nogami, eden prvih znakov izgube spomina.

Težave z rokami med hojo

Tudi način, kako človek maha z rokami, če sploh maha, med hojo, je lahko znak demence. Več študij je pokazalo, da je slabo ali nekontrolirano gibanje rok med hojo pravzaprav zgodnji opozorilni znak bolezni. Po mnenju psihiatrinje Gill je to zato, ker ljudje z demenco med gibanjem težko ohranjajo ravnotežje in zato roke ostanejo dlje časa v enem položaju, skoraj pri miru.