Odlični nasveti, kako lahko shujšamo s tekom

Tek je sijajna zadeva, ti morda vemo še najbolj tisti, ki zaradi neumnosti in pretiravanja pri naših tekih v preteklosti ne moremo več teči.

Ko smo še tekli, smo bili relativno vitki; ko smo nehali, so se nam pojavili na telesu maščobni dodatki, ki nas resnično živcirajo. Vemo, da če bi spet tekli, bi jih počasi izgubili ...

Torej: je tek dober način za izgubo telesne mase? Je. A je pred tem veliko boljši še ta marsikaj drugega.

Tekači živijo dlje

Morda komu tole ne bo najbolj všeč, morda tudi nam, ki smo tekli in zdaj ne več in se obročkamo s salom, ni, a je tako: hujšanje zagotovo ni dober cilj, da se ukvarjamo s športom, in bi tudi ne smel biti.

In še huje je; če želite teči, da bi shujšali, je pred tem tek koristen zaradi povsem drugih, celo pomembnejših razlogov. Tek ponuja številne koristi za zdravje, od izboljšanja razpoloženja in kakovosti spanja do izboljšanja zdravja srca. Petnajst let trajajoča študija na 55.137 ljudeh, objavljena v Journal of the American College of Cardiology, je celo ugotovila, da imajo tekači za 30 odstotkov nižje tveganje smrti zaradi kakršnega koli vzroka in 45 odstotkov nižje tveganje smrti zaradi srčnih bolezni kot njihovi nedejavni vrstniki.

Raziskovalci so tudi opazili, da imajo tekači za tri leta daljšo življenjsko dobo v primerjavi z netekači, čeprav še vedno teče razprava o tem, ali je preveč teka dobro ali slabo za naše srce.

A pozor: debata teče o ljudeh, ki vse življenje tečejo maratone. To pa je, vsaj po našem mnenju, povsem nekaj drugega kot tek kot način življenja za dobro počutje in spodobno zdravje. Ste maratonec in vam tole, kar smo zapisali ni všeč? Ni panike, saj smo napisali, da o tem še tečejo razprave ...

Poleg zdravstvenih koristi teka so lahko še druge in to prav zabavne. Navsezadnje lahko vsak tekač potrdi občutke svobode in vznemirjenja, ki jih doživite, ko resnično izpopolnite svoj tekaški korak. Če imate radi tek, vsekakor nadaljujte s tekom.

A to ne bi smelo biti edino, kar počnete, če je vaš končni cilj izgubiti težo. Torej, gremo na začetek. K temu, da bi s tekom želeli zmanjšati telesno maso.

Prijatelji, ta ne bo lahka

Ne glede na to, ali ste že tekač, ki želi izgubiti nekaj kilogramov, ali doslej niste tekli, radi pa bi izgubil nekaj teže, je teči in hujšati lahko zelo zahtevno opravilo. Pri teku porabljamo energijo, ki jo moramo vnesti v telo, da smo pri močeh- in prav to, koliko pojemo, je tisto, kar vpliva na pridobivanje telesne mase, izgubo le-te, vzdrževanje teže in športno uspešnostjo v samem teku.

Zelo tanka meja je med izgubo teže in poslabšanjem tekaškega nastopa. Izgubljanje telesne mase s tekom je kot da bi se lotili ultramaratona. To ni šprint. Seveda lahko pričakujte rezultate a treba je vedeti, da bo napredek počasen, postopen in da ne boste deležni dramatičnih sprememb in to še v kratkem času.

To se dogaja le v pri Lažnivih Kljukcih, ki to prodajajo na spletu. Ne veste, kdo je Lažnivi Kljukec? To je star, iz zgodbic privlečen izraz za prevaranta, ki je res živel. In kot ranocelnik celo zdravil ljudi.

Pokojni kolesarski mag, legendarni Zvone Zanoškar, čigar ime je prehitro potonilo v pozabo, je rad dejal: »Pazi se siromakov, beži od njih, ti ti bodo samo kaj vzeli, nikoli nič dali.« Huda izjava iz nekih drugih časov, danes je bolje, če opozorimo, da se bojte prevarantov. Veliko vam lahko vzamejo. Ne le denarja, tudi zdravje - kljub temi, da vam ga dobesedno garantirajo.

Pa da ne izgubimo naše niti ...ar nekaj načinov ke, kako se prebiti skozi tovrstno hujšanje, tudi če že požirate kilometre pod nogami, vendar ob tem ne izgubljate kilogramov.



Povezava med vadbo in izgubo telesne mase

Veliko ljudi je, ji so z vadbo izgubili precej telesne mase in jim je potem novo težo tudi uspelo ohranjati, vsaj leto dni. Vendar so ti ljudje zelo veliko vadili, pokurili so več kot 2600 kalorij na teden.

Kar nekaj vadb je, s katerimi lahko shujšamo, in je tek je med učinkovitejšimi. Raziskave so pokazale, da so tekači in tekačice vitkejši in lažji od moških in žensk, ki so opravili enake količine katere koli druge vrste vadbe. Glavni razlog je, da ljudje med vadbo teka pokurijo več kalorij kot ko tečejo, pri plavanju, vožnji s kolesom ...

Torej, tek je odličen način za hujšanje in nešteto žensk in moških je s pomočjo te preproste oblike vadbe izgubilo odvečne kilograme.

Vendar pa, uspeh ne pade z neba, nikakor ni samoumeven. Predvsem pravilna prehrana – in o tem v Poletu in na poletovi spletni strani veliko pišemo - je bistveno dopolnilo teka za hujšanje. Študije so pokazale, da se mnogim, ki vadijo, da bi izgubili telesno maso, pripeti jo-jo efekt. Skratka, spet se zredijo. Če vas ne zanima samo hujšanje na hitro, potem spremenite svojo prehrano in prilagodite telovadbo.

Še ena prednost je kombiniranje spremembe prehrane in ustrezne vadbe, ko poskušate shujšati. Če ljudje shujšajo tako, da omejijo vnos kalorij, vendar brez vadbe, ponavadi skupaj s telesno maščobo izgubljajo tudi mišice. Ko pa spremenijo prehrano in vadbo, izgubijo več maščobe in ohranijo mišice.

Če pred začetkom svojega podviga razumete kateri načini so za hujšanje najučinkovitejši, vam to lahko zelo pomaga, da se izognete pogostim napakam, ki spremljajo vsakogar na tej poti – in sčasoma dobite želene rezultate.

Koliko bi radi tehtali?

Naj bo vaš načrt natančen, tako da dobro veste, kakšna naj bo vaša ciljna telesna masa, tako da boste vedeli, s čim se bodete. Ne le, da želite shujšati, določite si tudi, koliko telesne maščobe bi naj imeli, in opravite nekaj preprostih meritev telesa, da boste na svoji poti iskreni do samega sebe in, predvsem motiviran.

Merilni trak je poceni, ponekod celo brezplačen, v realnosti pa je natančno merilo in vam je lahko v veliko pomoč.

Začnite po pameti

Tisti, ki so v teku novi, morajo imeti tekaški program, zlato pravilo pa je, da postopoma povečujte vadbo, saj tako zmanjšate tveganje za poškodb in dosežete najboljše rezultate. Kot precej sunkovito in ob tla udarjajoče početje tek povzroča več poškodb kot druge kardio vadbe. Ne da bi vas strašili, a ... Veliko tekačev je velikokrat poškodovanih.

Zato tisti stavek, da se zdravja lotevamo s tekom, ki ni najbolj zdravo športno početje, ki nam je na voljo, ni le šala. In na žalost je tveganje za poškodbe največje pri težjih moških in ženskah, ki tečejo predvsem zaradi hujšanja. Strokovnjaki priporočajo, da ženske in moški s prekomerno telesno težo uporabljajo tri pravila, k jih bomo predstavili na naši spletni strani prihodnjič.