Tole hrano lahko jeste v velikih količinah

Poznamo se, pride obdobje, ko postanemo požrešni. Jedli bi in jedli, a nas je strah, da se bomo zredili. Osnovni problem vsakega resnega športnega rekreativca je to.

Hrana, ki jo lahko zaužijemo malce več, je povsod okoli nas, le poiskati jo moramo. In še ena dobra novica; ni tako slaba, kot se zdi na prvi pogled.

Tudi če zelo skrbite za svojo postavo, in vemo, da je to res, in ne želite niti malo odstopati od prehrane, obstaja nekaj živil, ki jih lahko zaužijete v izobilju.

Gre za živila, bogata z vlakninami, a z malo kalorijami, ki nas bo nasitilo brez nevarnosti, da bo tehtnica pokazala prekomerno težo.

Za vas smo pripravili seznam 10-živil. Opozarjamo vas, da je v vsakem primeru priporočljivo, da ne pretiravate z vnosom enake hrane, ampak se prehranjujete precej bolj pestro.

1. Jajca

Lahko jih jeste kadarkoli brez strahu, da se boste zredili. Kuhana jajca so boljša za ohranitev želene teže kot ocvrta.

2. Bučke

Z 42 kalorijami na porcijo so bučke idealne za hujšanje. Poleg tega bodo normalizirale razmerje med vodo in soljo v telesu ter izboljšal delovanje črevesja.

3. Zelje, cvetača in brokoli

Ta zelenjava je naš največji zaveznik v boju z odvečnimi kilogrami. Porcija narezanega zelja ima samo 7 kalorij!

4. Melone in lubenice

Rezine lubenice ali melone imajo približno 65 kalorij, kar ni preveč, če pomislimo, da so včasih povsem dovolj za malico. Ta sadež med drugim pomaga pri izločanju odvečne tekočine iz telesa.

5. Pokovka, kokice

Če jih postrežete brez masla, si jih lahko privoščite po mili volji. Standardna porcija (velikost ene skodelice) vsebuje samo 31 kalorij.

6. Modri ​​jajčevci

Porcija pečenih jajčevcev ima 24 kalorij. Seveda le pod pogojem, da pri pripravi ne uporabljate olja.

7. Pomaranče, mandarine in grenivke

Prekomerno uživanje sadja ni priporočljivo, če želite shujšati, razen če gre za citruse. Bogati so z vlakninami, flavonoidi in vitaminom C. Ti sadeži vas bodo nasitili, pomagali pri prebavi, blagodejno vplivajo na jetra in kožo ter vas nasploh okrepili.

8. Rdeča pesa

Pesa je vir številnih vitaminov. Pomaga pri izgorevanju maščob, izgradnji mišic in uravnavanju krvnega sladkorja. Povprečna porcija vsebuje približno 40 kalorij.

9. Zelena solata

List zelene solate ima samo 3 kalorije, zato jo lahko jeste po mili volji.

10. Kumare

Kumare so nepogrešljiva zelenjava za vse, ki smo na dieti. Znane so tudi po svojem zdravilnem učinku za zmanjševanje oteklin. To ve vsak pravi športni rekreativec.